صابر الرباعي يشيد بأحمد سعد ويواصل إطلاق أعماله الجديدة

خلال لقاء تلفزيوني، أكد الفنان صابر الرباعي على التطور الكبير الذي شهده أسلوب أحمد سعد الفني، مشيرًا إلى أن أغنية 'عليكي عيون' كانت محطة مهمة في مسيرته. كما استعرض الرباعي آخر أعماله الموسيقية، منها أغنية 'مجروح' و'مخزون السعادة'، بمشاركة مجموعة من الموسيقيين البارزين.

في برنامج تلفزيوني، أشاد الفنان صابر الرباعي بالنجاحات التي حققها الفنان أحمد سعد في السنوات الأخيرة. ووصف الرباعي أن أحمد سعد تعرض لظلام كبير في مسيرته، لكنه تمكن اليوم من تطوير أسلوب خاص به.

وأعرب الرباعي عن رغبته في تقديم أغنية 'عليكي عيون'، لكنها أصبحت نعمة لأحمد سعد بعد أن قدمها. وأشار إلى أن هذه الأغنية تمثل نقطة تحول مهمة في مشوار أحمد سعد الفني، وساهمت في انطلاقته وتحقيقه نجاحًا جماهيريًا كبيرًا. من ناحية أخرى، يواصل الفنان صابر الرباعي نشاطه الفني بإطلاق أعمال جديدة. فقد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان 'مجروح' والتي هي من ألحانه، وكلماتها مشتركة بين الشاعر حمدي المهيري وصابر الرباعي، وإنتاج R&M production.

كما سبق أن طرح أغنية أخرى بعنوان 'مخزون السعادة' عبر موقع يوتيوب، من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع ومكساج وماستر عمرو الخضري. شارك في العزف مجموعة من الموسيقيين المميزين، من بينهم مصطفى نصر (جيتار)، محمود شاهي (كيبورد)، نادر مجدي (ساكس)، سيكا (بيز جيتار)، محمد علي (كمان)، والوتريات بقيادة حسن سعيد. يذكر أن صابر الرباعي، المطرب التونسي المعروف، يحظى بمسيرة فنية حافلة ويستمر في تقديم أعمال موسيقية متنوعة.

كما أن故 يظهر_move_on 'من خلال لقاءاته الإعلامية دعمًا للفنانين العرب، كما فعل مع أحمد سعد، مما يعكس روح التعاون والتقدير في الوسط الفني





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