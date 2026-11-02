صادرات الملابس الجاهزة المصرية ترتفع 16% لتصل 2.883 مليار دولار

ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة المصرية 16% خلال 9 أشهر من 2026 لتصل لـ2.883 مليار دولار بقيادة إسبانيا والولايات المتحدة

سجلت صادرات الملابس الجاهزة المصرية نموًا ملحوظًا بنسبة 16% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث بلغت القيمة الإجمالية نحو 2.883 مليار دولار. مقارنةً بـ2.481 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة و إسبانيا وتركيا وبريطانيا، مما يعكس زخمًا قويًا في القطاع التصديري.

إسبانيا والولايات المتحدة تقودان نمو الصادرات

أوضح التقرير الشهري للمجلس التصديري للملابس الجاهزة أن السوق الإسبانية حققت أعلى معدلات النمو بين أبرز الأسواق المستوردة، بارتفاع بلغت نسبته 64% ليصل حجم الصادرات إليها إلى 267 مليون دولار، مقابل 163 مليون دولار في 2025. حافظت الولايات المتحدة على صدارتها كأكبر سوق للصادرات المصرية بقيمة 1.082 مليار دولار، محققة نمواً بنسبة 10% عن العام الماضي، بينما سجلت تركيا نمواً بنسبة 16% إلى 328 مليون دولار.

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شهدت الصادرات إلى بريطانيا قفزة كبيرة بنسبة 38% لتصل إلى 116 مليون دولار، مع تسجيل صادرات قوية إلى هولندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا. كما سجلت الصادرات إلى هولندا نحو 162 مليون دولار، وألمانيا 153 مليون دولار، وإيطاليا 68 مليون دولار، وفرنسا 62 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مما يوسع القاعدة الجغرافية للصادرات المصرية.

تحسن القدرة التنافسية والإنتاجية للمصانع

وأكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن النتائج تعكس نجاح الجهود لتنمية الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري. وأشار إلى أن النمو جاء نتيجة رؤية واضحة وعمل متواصل مع الشركات المصدرة، مؤكداً أن أداء القطاع خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 يؤكد قدرة الصناعة على المنافسة والتوسع خارجياً.

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وتابع أن تحسن القدرات الإنتاجية للمصانع وارتفاع قدرتها على تلبية متطلبات الجودة والكميات ومواعيد التسليم ساهم في تعزيز هذا الأداء. وأشار مرزوق إلى أن الاستثمارات المحلية لعبت دوراً مهماً في تعزيز الطاقات الإنتاجية من خلال دعم التوسعات الصناعية ورفع كفاءة المصانع، مما ساهم في تحسين تنافسية المصانع المصرية وزيادة قدرتها على تلبية الطلب الخارجي.

الأسواق الأوروبية فرصة رئيسية للتوسع المستقبلي

أوضح رئيس المجلس التصديري أن السوق الأوروبية تمثل ركيزة رئيسية لنمو الصادرات، مؤكداً أن القفزة في إسبانيا تؤكد أهمية تكثيف الجهود التسويقية. وشدد على استمرار التنسيق لتنويع الأسواق التصديرية وجذب استثمارات جديدة، بما يدعم استدامة النمو ويعزز مساهمة القطاع في توفير فرص العمل، مستهدفاً تجاوز حاجز 4 مليارات دولار بنهاية 2026.

فيما يتعلق بالأداء الشهري، سجلت الصادرات خلال سبتمبر 2026 نحو 337 مليون دولار، مقابل 304 ملايين دولار في 2025، بمعدل نمو بلغ 11%. يعكس هذا الاستمرار في الاتجاه الصعودي للصادرات خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدعوماً بزيادة القدرة على المنافسة العالمية وتحقيق أهداف التنمية التصديرية المخطط لها.