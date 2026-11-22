بلغت صادرات بني سويف والفيوم والمنيا نحو 3 مليارات دولار، مع توسع حكومي في المناطق الاستثمارية بالصعيد لدعم الإنتاج وفرص العمل.

بلغت صادرات محافظات بني سويف والفيوم والمنيا نحو 3 مليارات دولار خلال الفترة من يناير 2024 حتى يوليو 2026، وفق ما أعلنه محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. جاء ذلك في ختام فعاليات الجولة الرابعة من مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير"، التي تستهدف إبراز الطاقات الإنتاجية الكامنة في محافظات الصعيد.

وأكد الوزير أن هذا الرقم يعكس حجم الإمكانات الإنتاجية والتصديرية لمحافظات الصعيد، وقدرتها على المساهمة في تعزيز الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة. ويضع الإعلان الصادرات الصعيدية في صدارة أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الفترة القادمة.

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القطاعات الصناعية والزراعية وراء قدرة الصعيد التصديرية

تمتلك محافظات الصعيد، وفق تصريحات محمد فريد، قاعدة صناعية مهمة ومزايا نسبية في عدد من القطاعات، تشمل الإلكترونيات والأجهزة المنزلية ومكونات السيارات ومواد البناء والصناعات الغذائية. كما تضم أنشطة زراعية وصناعات مرتبطة بها تدعم سلاسل الإنتاج المحلية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف إطلاق الطاقات الإنتاجية والصناعية والزراعية الكامنة في مختلف المحافظات، مع إعطاء أولوية للتوسع في الاستثمار والإنتاج والتصدير بمحافظات الصعيد. وأشار إلى أن هذا التوجه يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل داخل هذه المحافظات نفسها.

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أرقام تأسيس الشركات تكشف فرص النمو بالمحافظات

ارتفع إجمالي عدد الشركات الجديدة على مستوى الجمهورية إلى 42,579 شركة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 32,933 شركة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 29%. وربط فريد هذه البيانات بفرص النمو المتاحة داخل المحافظات.

وفي محافظات الوجه القبلي، ارتفع عدد الشركات الجديدة إلى 2,118 شركة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 2,011 شركة في الفترة المقابلة من العام الماضي. ويعكس هذا التطور تزايد نشاط تأسيس الشركات في الصعيد، رغم أن الفارق بين الرقمين يبقى أقل كثيرا من النمو المسجل على مستوى الجمهورية.

المناطق الاستثمارية الحرة وخطط توفير الوظائف بالصعيد

تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والحرة بمحافظات الصعيد. وتستهدف هذه الخطة توطين التنمية الصناعية والإنتاجية داخل الإقليم.

ويشمل التوجه إقامة تجمعات صناعية ولوجستية بالقرب من التجمعات السكانية، بما يوفر فرص عمل للشباب والخريجين. وقال الوزير إن هذه التحركات تستهدف الاستفادة من المزايا التنافسية لكل محافظة، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما ينعكس على زيادة الصادرات ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.