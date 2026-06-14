صادرات الصناعات الغذائية المصرية ترتفع 7.1% خلال أربعة أشهر بدعم من الأسواق العربية والأوروبية

ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية بنسبة 7.1% لتصل إلى 2.432 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مدفوعة بزيادة الطلب من السعودية والولايات المتحدة وإسبانيا والصين.

شهدت صادرات الصناعات الغذائية ال مصر ية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، حيث سجلت زيادة بنسبة 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 2.432 مليار دولار مقابل 2.272 مليار دولار في 2025، بزيادة قدرها 161 مليون دولار.

يأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل تحديات اقتصادية عالمية وتقلبات في التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، مما يعكس قدرة القطاع على الحفاظ على تنافسيته وتنويع أسواقه التصديرية وتعزيز حضوره في أسواق رئيسية وواعدة. وعلى المستوى الشهري، حققت الصادرات في أبريل أعلى قيمة لها خلال الفترة، مسجلة 694 مليون دولار مقارنة بـ631 مليون دولار في أبريل 2025، بنمو نسبته 10.1% وزيادة قيمتها 64 مليون دولار.

من حيث التوزيع الجغرافي، تصدرت الدول العربية قائمة المجموعات المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 1.126 مليار دولار، تمثل 46% من إجمالي الصادرات، بزيادة 39 مليون دولار عن العام السابق. وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 551 مليون دولار، تمثل 23% من الإجمالي، وحقق أعلى قيمة نمو بين المجموعات الرئيسية بزيادة 72 مليون دولار ونمو نسبته 15%، مدفوعاً بالطلب على الفراولة المجمدة والزيتون وزيوت الطعام. كما سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة نمواً بنسبة 11% لتصل إلى 160 مليون دولار.

وفي المقابل، تراجعت صادرات الدول الأفريقية غير العربية بنسبة 6% إلى 155 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات باقي دول العالم بنسبة 11% إلى 441 مليون دولار. وبحسب تحليل أهم عشرين دولة مستوردة، استمرت السعودية في الصدارة بصادرات بلغت 213 مليون دولار ونمو 21%، بدعم من الشيكولاتة ومركزات المشروبات ومنتجات الألبان. وحلت الولايات المتحدة ثانياً بـ160 مليون دولار ونمو 11%، بفضل الملح والفراولة المجمدة والزيتون.

وجاءت الأردن ثالثاً بـ110 ملايين دولار ونمو 22%، وإسبانيا رابعاً بـ103 ملايين دولار محققة أعلى قيمة نمو بزيادة 52 مليون دولار ونمو 103% بفضل زيوت الطعام وزيت الزيتون. كما سجلت هولندا 97 مليون دولار ونمو 2%، وليبيا 93 مليون دولار بتراجع 23%. وفي الأسواق الواعدة، نمت الصادرات إلى الصين بنسبة 42% لتصل إلى 82 مليون دولار، بقيادة الفراولة المجمدة، وإلى فلسطين بنسبة 47% لتصل إلى 81 مليون دولار.

وسجلت إيطاليا 78 مليون دولار ونمو 10%، والإمارات 76 مليون دولار باستقرار نسبي. كما حققت كازاخستان نمواً 17% لتصل إلى 46 مليون دولار. وفي المملكة المتحدة، بلغت الصادرات 61 مليون دولار بنمو 61%، والعراق 87 مليون دولار بنمو 26%. من ناحية أخرى، تراجعت الصادرات إلى ألمانيا بنسبة 14% إلى 56 مليون دولار، والسودان بنسبة 16% إلى 107 ملايين دولار، ولبنان بنسبة 29% إلى 47 مليون دولار.

وبذلك بلغ إجمالي صادرات القطاع إلى أهم 20 دولة 1.706 مليار دولار، تمثل 70% من الإجمالي، مما يؤكد تركيز الصادرات في الأسواق الرئيسية مع نجاح القطاع في تحقيق نمو قوي في أسواق واعدة مثل إسبانيا والصين وفلسطين والمملكة المتحدة، مع تنوع القاعدة الإنتاجية والتصديرية بفضل ارتفاع الطلب على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية





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صادرات غذائية مصر نمو أسواق تصدير صناعات غذائية

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