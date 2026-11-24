تسجل صادرات النفط والغاز الأمريكية مستويات قياسية عالمية بدعم من الحرب في إيران وضعف النشاط الاقتصادي، في تحول جذري للسوق العالمية.

حققت الولايات المتحدة مستويات صادرات غير مسبوقة من الطاقة في عام 2026، مدفوعة بارتفاع إنتاج النفط والغاز محليًا وتوسع البنى التحتية التصديرية، بالتزامن مع التأثيرات الجيوسياسية المباشرة للحرب في إيران التي غيرت تدفقات التجارة العالمية. وقد ساهم تباطؤ النشاط الاقتصادي الأمريكي لشهر نوفمبر الثاني على التوالي في تركيز انتباه الأسواق على هذه الصادرات القياسية التي شملت النفط الخام والوقود و الغاز الطبيعي المسال ، مما رسخ مكانة البلاد كجهة إمداد رئيسية بديلة للمستهلكين العالميين.

تحول جذري في هيمنة الصادرات الأمريكية

تشير البيانات الصادرة عن منصة "أويل برايس" إلى أن الولايات المتحدة رسخت مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم على مدار العقد الماضي، وتصدرت القائمة الدولية لتلك الصادرات متفوقة على دول مثل قطر وأستراليا، حيث استحوذت على نحو ثلاثين بالمائة من السوق العالمية خلال الأشهر الأخيرة. وفي سوق النفط الخام، ارتفعت الحصة الأمريكية من خمس بالمائة كحد أقصى في عام 2018 إلى ما يصل إلى خمسة عشر بالمائة من إجمالي الشحنات العالمية حاليًا، لتصبح صادراتها بانتظام تتجاوز كميات أي دولة عضو في منظمة أوبك باستثناء المملكة العربية السعودية.

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أرقام قياسية في البروبان والإيثان

سجلت صادرات الولايات المتحدة من البروبان ارتفاعًا كبيرًا ليصل إلى مليوني برميل يوميًا خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها أحد عشر بالمائة على أساس سنوي، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وفي سوق الإيثان، بلغت الصادرات مستوى قياسيًا عند تسعمائة وأربعة وسبعين ألف برميل يوميًا خلال شهر أغسطس، مما يعكس قدرة البنية التحتية الأمريكية على تلبية الطلب المتزايد في الأسواق البعيدة.

تأثير الحرب في إيران على التدفقات

أثرت الحرب في إيران بشكل مباشر في تعطيل الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط والمتجهة إلى الهند وأسواق أخرى في جنوب آسيا، مما فتحت نافذة واسعة للصادرات الأمريكية للتعويض عن هذا النقص. وقد زاد الاهتمام بالإمدادات التي لا تتطلب المرور عبر ممرات بحرية شديدة الحساسية من الناحية الجيوسياسية مثل مضيق هرمز، مما دفع المشترين العالميين إلى تنويع مصادر إمداداتهم والتحول نحو المنتجات الأمريكية التي توفر درجات أعلى من الأمان اللوجستي.

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تحديات المنافسة والمستقبل المتوقع

على الرغم من التوقعات المستمرة لنمو الصادرات الأمريكية بفضل دخول قدرات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال حيز التشغيل، إلا أن تحقيق مكاسب إضافية في الحصة السوقية سيواجه منافسة شرسة. فتسهم الإنتاجات القوية في أمريكا الجنوبية، تحديدًا من البرازيل وجويانا، بالإضافة إلى خطط كندا لإنشاء خطوط أنابيب جديدة للتصدير إلى الأسواق الآسيوية، في زيادة المعروض المنافس الذي يجعل النمو مرهونًا بعوامل الطلب والأسعار التنافسية أكثر من كونه نتيجة للظروف الجيوسياسية وحدها.

قد يواجه استمرار نمو صادرات البروبان عقبات تقنية تتعلق بمحدودية قدرات التصدير الحالية، وكذلك الظروف المناخية القاسية المرتبطة بظاهرة النينيو التي تؤثر في كفاءة قناة بنما، بحسبما أعلنته الإدارة الأمريكية الشهر الماضي. وفي المحصلة، ستظل قدرة الولايات المتحدة على توسيع تجارتها العالمية تعتمد على تفاعل معقد بين استقرار الإمدادات، مخاوف المشترين بشأن أمن الشحنات، ومدى استجابة الأسعار لتقلبات الطلب العالمي المتغيرة.