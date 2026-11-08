صافي أرباح مصر للألومنيوم يتضاعف إلى 4.93 مليار جنيه في الربع الأول

تقرير مالي مفصل حول تضاعف صافي أرباح شركة مصر للألومنيوم بنسبة 104% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، مع مراجعة آليات التسعير وتحسين سلاسل الإمداد.

أعلنت شركة مصر للألومنيوم عن نتائج أعمالها المالية للربع الأول من العام المالي 2026/2027، مُظهرةً قفزة تاريخية في صافي أرباحها وصلت إلى 104% على أساس سنوي. وقد وصلت قيمة صافي الربح بعد خصم الضرائب إلى 4.93 مليار جنيه مصري خلال الفترة المحددة، وهي رقم يتجاوز بشكل ملحوظ الأداء المسجل في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

تفاصيل النمو المالي والإيرادات

يأتي هذا الأداء القوي نتيجة ارتفاع مبيعات الشركة إلى مستوى 12.05 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بحوالي 11.33 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق. وقد مثل هذا الارتفاع في قيمة المبيعات نسبة نمو إجمالية بلغت 6.35%، مما يعكس قوة الطلب على منتجات الشركة في السوق المحلية والدولية.

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علاوة على ذلك، أوضح التقرير المالي الذي تم إرساله إلى بورصة مصر أن الفترة الزمنية التي شملتها هذه النتائج امتدت من شهر يوليو وحتى نهاية شهر سبتمبر 2026، حيث سجلت الشركة أداءً مالياً متميزاً دفعها لتحقيق هذا المستوى من الأرباح الضخمة.

استراتيجيات التسعير وخفض التكاليف

أرجعت شركة مصر للألومنيوم هذا النمو الكبير في الأرباح إلى عدد من العوامل الاستراتيجية المتكاملة، وعلى رأسها مراجعة شاملة لاستراتيجيات التسعير الخاصة بها بما يتماشى مع التقلبات والتغيرات المستمرة في الأسواق العالمية. وقد ساهم تطبيق سياسة تسعير ديناميكية مرنة في تعزيز القدرة على الاستفادة من فروق الأسعار، مما أتاح للشركة الحفاظ على حصتها السوقية وزيادة هوامش ربحها.

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إلى جانب ذلك، أشارت الشركة إلى تنفيذ خطة صارمة للتحكم في التكاليف التشغيلية، شملت إعادة هيكلة العمليات الداخلية ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة. وقد كان لهذه الإجراءات تأثير مباشر في دعم النتائج المالية، حيث ساعدت في تقليل الهدر وتحسين الكفاءة العامة للإنتاج.

تعزيز التجارة الدولية وسلاسل الإمداد

كما شملت العوامل المساهمة في النجاح تحسين عمليات الاستيراد والتصدير من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين، لا سيما في الأسواق ذات الطلب المرتفع. وقد اتجهت الجهود نحو فتح أسواق خارجية جديدة، مما وسع قاعدة العملاء وأدخل عائدات إضافية للشركة.

بالإضافة إلى ذلك، عملت الشركة على تطوير استراتيجيات شراء المواد الخام وتنويع مصادر سلاسل الإمداد، مما قلل من المخاطر المرتبطة بتقلب أسعار المواد الأولية. وقد مكّنت هذه الإجراءات الشركة من التكيف بفعالية مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، واستغلال الفرص الناشئة في الأسواق العالمية لتحقيق هذه النتائج المالية الاستثنائية.