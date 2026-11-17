فوز الأب المكفوف صالح حسن ذكي بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مبادرة الأب القدوة 2026 يؤكد دور الإرادة والعلم في تربية الناجحين رغم ظروف الإعاقة.

أعلن مجلس الوزراء عن فوز صالح حسن ذكي بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في فئة الأب الطبيعي ضمن مبادرة الأب القدوة 2026 ، ليحسم السباق أمام 56 مرشحًا تنافسوا على لقب الأب المثالي. جاءت هذه النتيجة بعد تقييم دقيق لمسيرة الأب المكفوف الذي تميز بتفانيه في رعاية أبنائه وتعليمهم رغم فقدانه البصر بسبب إصابة حرب أكتوبر المجيدة.

التفاصيل الرسمية لفوز الأب المكفوف

أفادت وزارة التضامن الاجتماعي بأن فوز صالح حسن ذكي جاء ضمن قائمة العشرة فائزين المعنيين بفئة الأب الطبيعي، وهي الفئة التي ضمت منافسة قوية من آباء آخرين ساهموا في تربية أبنائهم بتميز. وقد استقطبت المبادرة ثلاثة فئات رئيسية شملت الأب الطبيعي، والأب لابن من ذوي الهمم، والأب البديل، مما يعكس شمولية الجهود للتعرف على نماذج إيجابية في مختلف السياقات الأسرية.

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مسيرة تعليمية حافلة بالنجاح والتميز

لم يكن نجاح صالح حسن ذكي مجرد إنجاز فردي، بل كان نتاج سنوات طويلة من العمل الشاق والصبر الموصول لضمان مستقبل مشرق لأبنائه. لقد تعامل مع التعليم كسلاح استراتيجي لمواجهة تحديات الحياة، محققًا نتائج ملموسة حيث تخرج أحد أبنائه في كلية الصيدلة، وحصلت ابنته الثانية على بكالوريوس الطب البيطري، فيما تمارس ابنته الثالثة مهنة التعليم كمعلمة خبيرة.

تضحيات الأب ودوره كقدوة مجتمعية

يعتبر صالح حسن ذكي مصدر فخر للمحافظة التي ينحدر منها، ونموذجًا مشرفًا يستحق الاحتفاء لما قدمه من رسالة إنسانية تختصر معنى التضحية والعطاء الحقيقي. ورغم ما واجهه من ظروف قاسية بسبب فقدان البصر، إلا أنه ظل يمثل مصدر دعم مستمر وتحفيز لأبنائه، مؤكدًا أن البصيرة الحقيقية لا تسكن العيون بل تصنعها الإرادة القوية والإيمان الراسخ بالنجاح.

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جمع بين الإيمان والعلم والتربية

يُعد صالح حسن ذكي من حفظة كتاب الله الكريم، مما يقدم صورة متكاملة للأب الذي جمع بين الروحانية والعلم الحديث في بناء أسرته. هذا الجمع بين الجانبين الديني والتعليمي ساهم في تشكيل شخصية أبنائه بشكل متوازن، مؤكدين أن القيم الروحية يمكن أن تتعايش مع الطموح الأكاديمي لتحقيق أعلى مستويات التميز.

مستقبل مضيء للأب والمبادرة القومية

تؤكد قصة صالح حسن ذكي أن ظروف الإعاقة لا تمثل عائقًا أمام تحقيق الإنجازات الكبرى عندما يكون هناك إرادة قوية وسعي دؤوب نحو التقدم. إن تتويجه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية يمثل محطة مهمة في مسيرة مبادرة الأب القدوة 2026، مشجعًا الآباء الآخرين على الاستمرار في العطاء رغم الصعوبات.