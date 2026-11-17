الفائز بالمركز الأول في جائزة الأب القدوة 2026 يروي قصة تفوق أبنائه العلمي بعد خسارته البصر في حرب أكتوبر، في خطوة تدعم التضامن الاجتماعي.

حقق صالح حسن ذكي الفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مبادرة الأب القدوة 2026 ، مما جعله رمزاً للتضحية والإصرار في مواجهة الظروف القاسية. هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل كان ثمرة سنوات طويلة من العمل الشاق والصبر، حيث نجح في تحويل إصابته بفقدان البصر خلال حرب أكتوبر المجيدة إلى حافز لبناء مستقبل مشرق لأبنائه.

قصة كفاح تتحدى الإعاقة البصرية

لم تمنع إصابة حرب أكتوبر المجيدة التي تسببت في ظلمة البصر، صالح حسن ذكي من أن يرى مستقبل أبنائه مضيئاً بالعلم والنجاح. رغم أن سنوات الكفاح كانت شديدة، إلا أنها لم تكسر إرادته، بل جعلته مواصلاً لرسالته كأب ومربي وصانع للأمل في ظل ظروف استثنائية. هذا الفوز يعكس معنوية عالية وقدرة على الصمود أمام التحديات الجسدية والنفسية.

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تفاصيل المبادرة والفائزين العشرة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فوز صالح حسن ذكي ضمن عشرة فائزين في فئة الأب الطبيعي. وقد شهدت مبادرة الأب القدوة 2026 منافسة شرسة، حيث تقدم ما مجموعه 56 مرشحاً للتنافس على الألقاب. كانت المسابقة مقسمة إلى ثلاث فئات رئيسية شملت الأب الطبيعي، والأب لابن من ذوي الهمم، والأب البديل، مما يعكس شمولية المبادرة لقطاعات مختلفة من المجتمع.

تفوق أبنائه العلمي دليل على عبقريته التربوية

لم يكن نجاح صالح حسن ذكي مجرد قصة أب تجاوز محنته الشخصية، بل كان نتاجاً لحرصه على اعتبار التعليم سلاحاً أساسياً لأبنائه لمواجهة الحياة. وقد تجلت ثمار هذا الأسلوب التربوي في تخرج أحد أبنائه من كلية الصيدلة، وحصول ابنته الثانية على بكالوريوس الطب البيطري. كما عملت ابنته الثالثة كمعلمة خبير، مما يؤكد سعة اطلاعهم وتفوقهم الأكاديمي والمهني.

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نموذج متكامل يجمع بين الإيمان والعلم

يعد صالح حسن ذكي من حفظة كتاب الله، ليقدم صورة متكاملة للأب الذي جمع بين الروحانية والعلم الحديث. رغم فقدان البصر، ظل مصدر دعم وتحفيز دائم لأبنائه، مما يؤكد أن البصيرة الحقيقية لا تسكن العيون، بل تصنعها الإرادة القوية والإيمان الراسخ. هذا الجمع بين الجانبين الديني والعلمي يجعل منه قدوة يستحق الاحتفاء والتقدير.

اعتبارات الوزارة والمستقبل الواعد

يعتبر صالح حسن ذكي مصدر فخر كبير للمحافظة، ونموذجاً مشرفاً يستحق الاحتفاء لما قدمه من رحلة كفاح مستمرة في رعاية أبنائه وتعليمهم. مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي تهدف إلى إبراز هذه النماذج الرائدة التي تخدم المجتمع، وتؤكد أن الإعاقة ليست عائقاً أمام تحقيق التفوق والتميز في جميع المجالات الحياتية والعلمية.