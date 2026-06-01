صبري عبدالمنعم يكشف عن رؤيته الأولى للنبي محمد في الكعبة المشرفة

صبري عبدالمنعم، ممثل مسلسلات رمضان، تحدث عن رؤيته الأولى للنبي محمد في الكعبة المشرفة، حيث كانا يجلسان إلى جوار بعضهما البعض ويتبادلان الحديث، وكانا يتحدثون ويضحكان خلال اللقاء. كما تحدث عن رؤيته الثانية للنبي محمد، حيث كان يتحدث ويضحك مع النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال عبر تصريحات إعلامية، إن ملامح النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غاية الجمال والكمال، مشيرًا إلى أن وجهه كان أصغر قليلًا، وشعره متساويًا ويتخلله بعض البياض، كما كان يرتدي جلبابًا جميلًا زاد من هيبته وجماله.

أن الرؤية الأولى جاءت داخل الكعبة المشرفة، حيث كانا يجلسان إلى جوار بعضهما البعض ويتبادلان الحديث كانا يتحدثون ويضحكان خلال اللقاء. وتابع: «كنا قاعدين في الكعبة جنب بعض وبنتكلم وبندردش وبنضحك»، لافتًا إلى أن الرؤية الثانية شهدت موقف مختلف، حيث كان يتحدث ويضحك مع النبي صلى الله عليه وسلم.

واختتم صبري عبدالمنعم: «المرة الثانية شوفت النبي محمد وكنا بنتكلم معه وبنضحك وحولينا الصحابة بيزعقولي بيقولوا إزاي تضحك كده مع حضرة سيدنا النبي، قلت لهم إحنا صحاب وسيدنا النبي قال لهم ده صاحبي لازم أضحك معاه».

«فكرته بدأت من 20 سنة».. وائل حمدي يكشف رحلته مع مسلسل ورد على فل وياسمي





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

صبري عبدالمنعم رؤيته الأولى للنبي محمد رؤيته الثانية للنبي محمد الكعبة المشرفة النبي محمد

United States Latest News, United States Headlines