صدر الرئيس السيسي قرارا بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليها فىناسبة عيد الأضحى المبارك

صدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا يقضي بعفو باقى العقوبة للسجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانوا قد نفذوا 15 عامًا ميلاديًا حتى تاريخ 10 ذى الحجة 1447 هجرية، مع وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات. كما يشمل القرار المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل هذا التاريخ، متى كانوا قد نفذوا ثلث مدة العقوبة، إضافة إلى المحكوم عليهم بعدة عقوبات عن جرائم ارتكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل. كما يشمل القرار عددًا من الجرائم المستثناة من تطبيق العفو، في مقدمتها الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل والخارج، وجرائم الإرهاب، والمفرقعات، والرشوة، والتزوير، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والكسب غير المشروع، وغسل الأموال، وجرائم التظاهر، وتعطيل المواصلات، والأسلحة والذخائر.

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 219 لسنة 2026 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1447 هجرية

كما يشمل القرار المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل هذا التاريخ، إذا كانوا قد نفذوا ثلث مدة العقوبة، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، بالإضافة إلى المحكوم عليهم بعدة عقوبات عن جرائم ارتكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل، بشرط قضاء ثلث مجموع مدد العقوبات





