صدقي يقود الأولمبي وسalah يستبعد من الجائزة

حمادة صدقي يباشر تدريب منتخب مصر الأولمبي تحت 23 عاما أمام كؤوس أمم أفريقيا، بينما يغيب محمد صلاح عن ترشيحات أفضل لاعب افريقي 2026

كشف الإعلامي أحمد جلال عن اقتراب حمادة صدقي من تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر الأولمبي، استعدادًا لخوض الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

حمادة صدقي يقود الجهاز الفني

قال أحمد جلال، خلال تقديمه برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، إن جلسة جمعت حمادة صدقي مع شوقي غريب، المدير الفني لاتحاد الكرة، اليوم، من أجل الاتفاق على تفاصيل توليه المهمة الفنية للمنتخب الأولمبي.

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وأضاف جلال أن الجهاز الفني المنتظر لحمادة صدقي سيضم مجموعة من الأسماء أصحاب الخبرات في الكرة المصرية، حيث يتولى أحمد حسن منصب مدير المنتخب الأولمبي، بينما يتواجد عصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فتحي ضمن الجهاز الفني.

وتأتي هذه التحركات في إطار الاستعداد لتكوين الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، وتجهيز الفريق للمنافسات المقبلة، وعلى رأسها كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

معتمد جمال يستعد للمواجهة

عقد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة مصر للتأمين في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وطالب المدير الفني لاعبي الفريق بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز في لقاء الكأس، وعدم الاستهانة بالفريق المنافس، لتفادي مفاجآت البطولة.

وأكد معتمد جمال ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز أمام مصر للتأمين، وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

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وفي ختام الجلسة، شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها خلال المران، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للتأمين في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

غياب محمد صلاح المفاجئ

يمثل غياب النجم المصري محمد صلاح عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026، التي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حدثًا لافتًا في مسيرة قائد منتخب مصر، بعدما اعتاد الظهور ضمن أبرز الأسماء المنافسة على الجائزة خلال السنوات الماضية.

ولم يكن صلاح مجرد اسم حاضر في قوائم المرشحين، بل نجح في اعتلاء منصة التتويج مرتين متتاليتين، بعدما حصد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عامي 2017 و2018، ليصبح أحد أبرز النجوم المصريين الذين تركوا بصمة في تاريخ الجائزة.

بدأ ظهور محمد صلاح في قوائم الكاف عام 2013، عندما تواجد ضمن القائمة الأولية التي ضمت 30 لاعبًا، لكنه لم يصل وقتها إلى القائمة النهائية المكونة من 10 لاعبين.

وبعد غيابه عن قائمة عام 2014، أصبح صلاح حاضرًا بصورة منتظمة في قوائم المرشحين منذ عام 2015، واستمر ظهوره خلال السنوات التالية، قبل أن يغيب عن نسخة 2024، ثم يعود للمنافسة في نسخة 2025.

تفاصيل القائمة الرسمية

وأشار التقرير إلى أنه بامتساب القوائم التي ظهر بها صلاح منذ 2015 وحتى 2025، مع استثناء عامي 2020 و2021 اللذين لم تُمنح خلالهما الجائزة بسبب جائحة كورونا، يصل رصيده إلى 8 مشاركات في قوائم المرشحين.

وتضمنت السجل الظهور الأول ضمن القائمة الأولية التي ضمت 30 لاعبًا دون الوصول للقائمة النهائية في 2013، والتواجد ضمن قائمة المرشحين والفوز بها السنغالي ساديو ماني في 2019.

كما وصل صلاح إلى القائمة النهائية الثلاثية بجانب أشرف حكيمي وفيكتور أوسيمين في 2023، ليظل عامَا 2017 و2018 الأبرز في علاقة محمد صلاح بجائزة الأفضل في أفريقيا.

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ونشر النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، صورة جديدة له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها وهو يضحك، وذلك بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026، والتي خلت من اسمه.

وجاء ظهور صلاح بالصورة عقب الكشف عن قائمة العشرة المرشحين للجائزة، في مفاجأة لافتة لجماهير الكرة المصرية، خاصة أن قائد منتخب مصر اعتاد الوجود ضمن أبرز الأسماء المنافسة على اللقب خلال السنوات الماضية.

وأثار غياب النجم المصري عن الترشيحات اهتمام الجماهير، لا سيما أنه سبق له التتويج بالجائزة مرتين عامي 2017 و2018، إلى جانب حضوره المتكرر في قوائم المرشحين خلال مسيرته.

ولم يعلن صلاح عن أي تعليق مباشر بشأن استبعاده من القائمة، فيما تزامن نشر صورته المبتسمة مع حالة الجدل التي صاحبت إعلان ترشيحات جوائز الأفضل في القارة السمراء.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الأسماء المتنافسة على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2026، ضمن قائمة المرشحين لجوائز CAF Awards، والتي شهدت غيابًا لافتًا للنجم المصري محمد صلاح.

وجاء عدم وجود صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، ضمن قائمة العشرة المرشحين، ليثير الانتباه، خاصة في ظل المكانة التي يحظى بها قائد منتخب مصر، وظهوره المتكرر في المنافسة على الجوائز الفردية الأفريقية خلال السنوات الماضية.

ووضعت القائمة التي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 10 لاعبين يمثلون عددًا من أبرز الأندية والمنتخبات في القارة، وجاءت أسماؤهم كالتالي:

ويتصدر غياب محمد صلاح المشهد في قائمة المرشحين، بعدما اعتاد النجم المصري الظهور ضمن الأسماء المنافسة على لقب أفضل لاعب أفريقي، وسبق له التتويج بالجائزة مرتين، ليغيب اسمه عن قائمة العشرة في نسخة 2026.

ومن المنتظر أن يكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا خلال حفل توزيع جوائز CAF Awards 2026، والمقرر إقامته خلال الفترة المقبلة.

مدربو مصر المرشحون للجائزة

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة المدربين المرشحين للمنافسة على جائزة الأفضل في القارة لعام 2026، والتي شهدت تواجد الثنائي المصري حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومعتمد جمال، مدرب الزمالك.