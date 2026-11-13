تصاعد الخلاف السياسي في بريطانيا بشأن تحقيقات القوات الجوية الخاصة باتهامات بارتكاب انتهاكات في أفغانستان، وسط مخاوف من تأثيرها على معنويات الجنود واستعداداتهم القتالية.

تصاعدت حدة التوتر السياسي والعسكري في المملكة المتحدة، حيث أثارت التحقيقات الجارية بشأن أفراد من القوات الجوية الخاصة (SAS) مخاوف عميقة داخل الأوساط الدفاعية والسياسية. يتركز هذا الجدل حول مزاعم بارتكاب انتهاكات خلال العمليات العسكرية في أفغانستان ، مما دفع زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك إلى المطالبة العاجلة بوقف ما وصفته بحملة الاستهداف الموجهة ضد الجنود.

المزاعم العسكرية والتحقيقات القانونية

تركز التحقيقات الحالية على اتهامات مفادها أن أفراداً من القوات الجوية الخاصة البريطانية قتلوا بشكل غير قانوني ثمانين شخصاً أو أكثر من غير المسلحين في أفغانستان. تمت هذه الأحداث خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2013، وتشمل الأدلة أيضاً اتهامات بتدمير أدلة قد تكون مرتبطة بمخالفات محتملة أخرى في ساحة المعركة.

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وأفادت التقارير العسكرية بأن بعض الجنود باتوا أقل استعداداً للتطوع في المهام التي تستلزم إطلاق النار، خوفاً من تعرضهم لاحقاً لاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ومع ذلك، أشارت المصادر إلى عدم تسجيل حالات رفض صريحة لتنفيذ العمليات عالية الخطورة داخل وحدات القوات الخاصة حتى الآن، رغم السخط المتزايد.

المواقف السياسية وحزب المحافظين

أبدى حزب المحافظين قلقه البالغ من طول أمد هذه التحقيقات والتكاليف المترتبة عليها، مؤكداً أنه لا يسعى إلى استباق نتائج تحقيق لا يزال مستمراً. وشدد المتحدث باسم الحزب على ضرورة إكمال التحقيق في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن الملاحقات القانونية الحالية تلحق أضراراً جسيمة بالقوات المسلحة البريطانية، خصوصاً القوات الخاصة.

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وعلقت كيمي بادينوك على هذه التطورات بالقول إن استمرار الوضع الحالي سيكون إرثاً لحزب العمال ما لم يتدخل رئيس الوزراء آندي بيرنام لوقف هذه المهزلة. وأضافت أن بادينوك تعارض أيضاً قانون قضايا الاضطرابات في أيرلندا الشمالية، مستشهدة بحاجتها الملحة لمعالجة هذه القضايا الدفاعية العاجلة.

تداعيات طويلة الأمد على الجنود

كشف أحد الضباط العاملين في القوات الجوية الخاصة عن مخاوف حقيقية من امتداد التحقيقات والملاحقات القانونية لسنوات طويلة، موضحاً أن بعض الجنود يخشون أن تظل الملاحقات مستمرة حتى بلوغهم الثمانين من العمر. وأشار العميد إد باتلر، رئيس جمعية فوج القوات الجوية الخاصة، إلى أن حملات الاستهداف الحالية تعرقل جهود التجنيد وتصب في مصلحة روسيا بشكل غير مباشر.

كما تعهد حزب المحافظين بأن أي حكومة مستقبلية ستعمل على خروج بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بهدف الحد مما وصفه بالدعاوى القضائية الكيدية التي تستهدف الجنود البريطانيين. يهدف هذا الإجراء المستقبلي إلى حماية أفراد القوات المسلحة من الملاحقات التي يرونها غير عادلة أو مبالغاً فيها.

موقف الجيش الرسمي والدفاع

في المقابل، جدد رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، المارشال الجوي السير ريتشارد نايتون، تأكيده ثقته الكاملة بالقوات المسلحة، ولا سيما القوات الخاصة. وشدد نايتون خلال مشاركته في منتدى المستقبل على أهمية دور هذه الوحدات في حماية أمن البلاد، مؤكداً أنها تنفذ أصعب المهام وأكثرها خطورة.

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أوضح نايتون أن عمليات القوات الخاصة تتطلب اتخاذ قرارات بالغة التعقيد خلال أجزاء من الثانية، مما يستدعي التفهم الكامل للظروف الميدانية. وأكد أن الأخطاء التاريخية التي ارتكبها عدد محدود من الأفراد لا ينبغي أن تكون ذريعة للنيل من سمعة بقية الجنود أو التقليل من تضحياتهم.

وأعلن وزير الدفاع ويس ستريتينج دعمه الكامل للقوات الخاصة، مشيراً إلى أن الجنود لا يطالبون بمعاملة استثنائية، بل يسعىون إلى ضمان عدم تحميل جميع أفرادها مسؤولية اتهامات تتعلق بمخالفات سابقة. وأكد ستريتينج على ضرورة فصل التجاوزات الفردية عن سمعة المؤسسة العسكرية ككل.