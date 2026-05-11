صرخات من قلب الدقهلية: أمل تروي تفاصيل رحلة العذاب والخداع مع زوج سادي

كشفت الشابة أمل عن تفاصيل صادمة حول تعرضها للعنف الجسدي والنفسي من قبل زوجها الذي خدعها في عمره، وكيف انتهت معاناتها بالطلاق بعد محاولات خنق وتعذيب.

تبدأ القصة من محافظة الدقهلية حيث تبرز مأساة إنسانية تعكس حجم المعاناة التي قد تواجهها بعض الفتيات نتيجة التسرع في اختيار شريك الحياة أو الوقوع ضحية للخداع الممنهج.

تروي الشابة أمل تفاصيل مريرة عن رحلتها مع زوجها الذي دخل حياتها بوعود زائفة وصورة مثالية لا تمت للواقع بصلة. فقد كانت أمل تحلم بالاستقرار والسكينة، فهي التي قضت سنوات صغرها في العمل والشقاء من أجل مساعدة أسرتها، وكانت تنظر إلى الزواج على أنه الملاذ الآمن والبيت الذي ترتاح فيه من عناء السنين.

لكنها اكتشفت لاحقاً أنها سقطت في فخ كبير، حيث قام زوجها بتزييف حقائقه الأساسية، بما في ذلك عمره، إذ ادعى أنه في الحادية والثلاثين من عمره، بينما كان في الحقيقة يبلغ السابعة والثلاثين. هذا الفارق العمري، الذي قد يبدو بسيطاً للبعض، كان يخفي خلفه شخصية سادية ومتقلبة، ولم تدرك أمل حجم الكارثة إلا بعد إتمام مراسم كتب الكتاب، حين بدأت الأقنعة في السقوط تدريجياً لتظهر الشخصية الحقيقية لهذا الرجل الذي استخدم حتى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لتضليلها وإخفاء حقيقته.

لم تتوقف المعاناة عند حدود الخداع في السن، بل تطورت سريعاً إلى عنف جسدي ونفسي مفرط. تصف أمل لحظات من الرعب عاشتها داخل جدران منزلها، حيث تحول الزوج من شريك حياة إلى جلاد يمارس أبشع أنواع التعذيب. تروي كيف كان ينهال عليها بالضرب المبرح الذي ترك آثاراً واضحة على وجهها، واصفة حالة من التورم والنزيف التي أصابتها نتيجة ضرباته العنيفة التي لم تكن ترحم صغر سنها.

وفي واحدة من أقسى اللحظات التي سردتها، تحدثت عن محاولته خنقها وكتم أنفاسها حتى كادت تفقد الوعي، حيث لم يتركها إلا عندما بدأ وجهها يتغير لونه وأصبحت تلهث طلباً للهواء، في مشهد يجسد أبشع صور العنف المنزلي. كانت أمل تلجأ إلى تليفونها وتجري خارج الغرفة في محاولة يائسة للنجاة بنفسها من بطشه، لكن القسوة كانت تلاحقها في كل زاوية من زوايا البيت، مما جعل حياتها تتحول إلى سلسلة من الكوابيس اليومية التي لا تنتهي، وأصبحت تتمنى الخلاص من هذا السجن الذي ظنته في البداية بيتاً للراحة.

أمام هذا الوضع المأساوي، لم تجد أمل مفراً سوى الاستنجاد بأسرتها، التي كانت الحصن الوحيد المتبقي لها في مواجهة هذا الظلم. تروي كيف انتظرت في خفاء وتكتم حتى تأكدت من رحيل زوجها من المنزل لتتمكن من التواصل مع والدها الذي جاء لإنقاذها واصطحابها بملابسها القليلة.

ومع ذلك، لم يتوقف الزوج عند هذا الحد، بل حاول ممارسة التضليل مرة أخرى عبر التوجه إلى أعمامها ومحاولة تشويه صورتها وادعاء أنها هي المخطئة في كل ما حدث، في محاولة منه لقلب الحقائق وجعل الضحية تبدو في مظهر الجانية أمام عائلتها. هذا الصراع العائلي أدى في النهاية إلى عقد قاعدة عرفية، وهي إحدى الوسائل التقليدية لحل النزاعات في بعض المناطق، حيث تم الاتفاق على ضمانات مالية وشيكات لضمان حقوق الطرفين.

ورغم محاولات الصلح أو الضغوط الاجتماعية المعتادة في مثل هذه الحالات، إلا أن أمل أصرت على إنهاء هذه العلاقة السامة، وبالفعل تم الطلاق في غضون خمسة عشر يوماً، لتغلق بذلك صفحة من العذاب النفسي والجسدي. إن قصة أمل ليست مجرد واقعة فردية، بل هي جرس إنذار لكل الفتيات وللمجتمع بأسره حول مخاطر العنف الأسري وأهمية الوعي والتدقيق قبل الإقدام على خطوة الزواج.

تعكس هذه التجربة كيف يمكن للخداع في البدايات أن يؤدي إلى نهايات كارثية، وكيف أن الصمت على العنف في بداياته قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وصولاً إلى محاولات القتل العمد. تؤكد أمل في ختام حديثها أنها الآن مطلقة وتبرأ من كل التهم التي حاول زوجها لصقها بها، معتبرة أن الطلاق كان هو طوق النجاة الوحيد الذي أعاد لها كرامتها وحريتها المسلوبة.

إن هذه الشهادة التي أدلت بها عبر برنامج 'تفاصيل' تسلط الضوء على ضرورة تفعيل القوانين التي تحمي المرأة من العنف المنزلي وتوفر لها الدعم النفسي والقانوني اللازم للخروج من هذه الدوائر المظلمة من الاستغلال والإيذاء، لضمان عدم تكرار هذه المآسي مع فتيات أخريات يطمحن فقط في حياة كريمة ومستقرة





العنف الأسري حقوق المرأة الدقهلية الخداع الزوجي قضايا اجتماعية

