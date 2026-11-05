صرف سلع مقررات نوفمبر 2026 على البطاقات التموينية لليوم الخامس

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف سلع مقررات نوفمبر 2026 عبر نحو 40 ألف منفذ تمويني بالمحافظات، بقيمة تبدأ من 50 جنيها للمستفيد شهريا.

واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية يوم الخميس صرف سلع مقررات نوفمبر 2026 إلى المستفيدين ب البطاقات التموينية ، لليوم الخامس على التوالي، وذلك عبر نحو 40 ألف منفذ تمويني موزعة على مختلف المحافظات.

وتتيح الوزارة للمستفيدين الحصول على السلع خلال أيام الأسبوع وكذلك في أيام العطلات الرسمية، بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء، بما يسمح بتوزيع الصرف على مدار اليوم.

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آلية صرف مقررات نوفمبر 2026 على البطاقات التموينية

تصرف منافذ التموين سلع مقررات نوفمبر 2026 وفقا للحصص الاستراتيجية المقررة شهريا من السلع الأساسية، وعلى رأسها الزيت والسكر، وهي الحصص التي تحدد كميات كل سلعة بحسب عدد المستفيدين المسجلين على البطاقة.

وتحدد الحصص بواقع زجاجة زيت وكيلو سكر للفرد الواحد، على أن يكون الحد الأقصى 4 زجاجات زيت لكل بطاقة تموينية، و6 كيلو سكر لكل بطاقة، وذلك وفقا لعدد المستفيدين المدرجين على البطاقة.

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ويعني ذلك أن الكميات المصروفة تتناسب مع عدد أفراد الأسرة المسجلين، مع سقف محدد لكل بطاقة، بما يضمن توزيع المخصصات على أكبر عدد ممكن من المواطنين ضمن المنظومة.

قيمة السلع المخصصة لكل مستفيد بالبطاقة التموينية

يحصل كل مستفيد بالبطاقة التموينية على سلع بقيمة 50 جنيها من قائمة المنظومة شهريا، وذلك بالنسبة للمستفيد الرابع على البطاقة، أي المستفيدين من الأول حتى الرابع.

أما المستفيد الخامس ومن يليه على البطاقة نفسها، فيحصل على سلع بقيمة 25 جنيها فقط من القائمة ذاتها، وهو ما يحدد الفارق في القيمة الشهرية المخصصة لكل فرد بحسب ترتيبه على البطاقة.

وتضم قائمة المنظومة مجموعة من السلع الغذائية ومستلزمات النظافة المنزلية، ويختار المستفيد من بينها وفق القيمة المقررة له، مع الالتزام بالأسعار المعلنة لكل صنف داخل المنافذ.

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قائمة أسعار السلع ضمن منظومة التموين

تشمل القائمة المعلنة سكرا معبأ وزن كيلو جرام بسعر 12.60 جنيه، ومكرونة وزن 800 جرام بسعر 17 جنيها، وفول معبأ وزن 500 جرام بسعر 9 جنيهات، إضافة إلى شاي ناعم وزن 40 جرام بسعر 5 جنيهات.

كما تضم القائمة مربى أنواع وزن 350 جرام بسعر 16 جنيها، ومسحوق أتوماتيك وزن 800 كيلو جرام بسعر 25 جنيها، بحسب ما ورد في القائمة المنشورة، وصابون تواليت وزن 125 جرام بسعر 7.50 جنيه.

وتضم القائمة أيضا كيس ملح طعام وزن 300 جرام بسعر 1.25 جنيه، وبسكويت يويوز سادة بسعر جنيه ونصف، وبسكويت بوو أنواع بسعر 3.75 جنيه، ومسحوق غسيل وزن 60 جرام بسعر 4.5 جنيه.

ويمكن للمستفيدين مراجعة الأصناف وأسعارها داخل المنافذ التموينية، والتأكد من مطابقة القيمة المتاحة لكل مستفيد مع الحد المقرر له قبل إتمام عملية الصرف على البطاقة التموينية.