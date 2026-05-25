صرف منحتي عيد الأضحى والعمل غير النظامي 2026 بتكلفة تفوق 767 مليون جنيه

وزارة العمل تبدأ صرف منحتي صيفية للعمالة غير المنتظمة بقيمة إجمالية تتجاوز 767 مليون جنيه، مستهدفة أكثر من 255 ألف مستفيد عبر جميع المحافظات باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط

ارتفعت عمليات البحث في الساعات الأخيرة حول منحة العمالة غير المنتظمة لسنة 2026، بعد أن أعلنت وزارة العمل عن بدء صرف منحتي صيفية للمستفيدين المسجلين في قاعدة البيانات الوطنية.

وقد جاء هذا الإعلان بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، في سعي الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات التي لا تملك دخلاً ثابتاً ولا تغطية تأمينية. تستهدف المنحة مجموعة واسعة من المواطنين الذين يعملون بأعمال يومية غير منتظمة، وتُعد واحدة من أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها الحكومة لتقديم الدعم الفوري للفئات الأكثر احتياجاً.

أعلن وزير العمل حسن رداد اليوم بدء صرف المنحتين، الأولى دورية بمناسبة عيد الأضحى والقيمة المحددة لها ثلاثة آلاف جنيه، والثانية استثنائية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة ألف وخمسمائة جنيه شهرياً لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من مايو حتى يوليو. بلغت التكلفة الإجمالية للمنح أكثر من سبعمائة وستة وستين مليون جنيه، وستستفيد منها ما يقرب من مئتي وخمس وخمسين ألفاً ومئتين واحداً وأربعين عاملاً في جميع محافظات الجمهورية عبر منافذ الهيئة القومية للبريد باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط.

تعتبر هذه المنحة من أكبر الحصص التي صرفتها الحكومة في هذا العام، وتأتي ضمن خطة شاملة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعمالة اليومية. عملية التسجيل تعتمد على الحصر الميداني الذي تنفذه مديريات العمل لدى الشركات والمقاولين، ولا تتضمن تقديماً إلكترونياً عشوائياً. تُدخل بيانات المستفيدين في قاعدة البيانات الوطنية لتحديد المستحقين بعد مراجعة دقيقة للملفات.

كما حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على المنحة، منها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولا يمتلك سجل تجاري أو مصدر دخل ثابت، وأن تكون المهنة موثقة في بطاقة الرقم القومي، وأن يتراوح عمره بين العشرين والستين عاماً، وأن يكون مسجلاً في مديرية القوى العاملة. وفرّت الوزارة رابطاً إلكترونياً يتيح للمواطنين الاستعلام عن استحقاقهم بسهولة عبر إدخال رقمهم القومي، وتتوفر وسائل صرف متعددة تشمل مكاتب البريد، ماكينات الصراف الآلي، والمحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات، مع التأكيد على استخدام بطاقة الرقم القومي كأساس للتوزيع





