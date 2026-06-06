صرف رواتب يونيو 2026 وإطلاق زيادات الرواتب في يوليو: تفاصيل وزارة المالية

تعلن وزارة المالية عن مواعيد صرف رواتب شهر يونيو 2026 لكافة العاملين في الجهاز الإداري، وتوضح خطتها لتطبيق الزيادة الجديدة للحد الأدنى{لأجر}

ستباشر الحكومة خلال الأيام الإثني عشر المقبلة صرف رواتب شهر يونيو من العام 2026 لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتُعَدُّ هذه الدفعة الأخيرة التي سيتقاضاها الموظفون خلال السنة المالية الحالية.

وتتحمل وزارة المالية مسؤولية تنفيذ هذا الصرف من خلال توجيه جميع الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية، حيث سيتلقى أكثر من 4.5 مليون موظف مستحقاتهم في فترة تمتد على خمسة أيام عمل، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 18 يونيو وحتى 24 يونيو، حسب الجدول الزمني الصادر عن الوزارة. وتعمل وزارة المالية حاليًا على تنسيق التحويلات مع الجهاز المصرفي لتأمين تحويل الرواتب إلى حسابات جميع الموظفين، دون تمييز بين الدرجات الوظيفية أو طبيعة الجهة التي يعملون فيها، سواء كانت وزارات أو هيئات تابعة أو مستقلة.

وقد شدد وزير المالية أحمد كجوك على ضرورة التزام كل الجهات ذات الموازنات المحددة بالمواعيد المقررة لضمان عدم حدوث أي تأخير أو خلل في صرف الرواتب. تُظهر البيانات الرسمية أن أكثر من خمسين وزارة وهيئة حكومية ستشارك في صرف رواتب موظفيها لشهر يونيو، مما يُعَدُّ خطوة هامة لتجهيز الموظفين قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه الجهود في إطار السعي لتوفير استقرار مالي للموظفين وتعزيز الروح المعنوية خلال فترة الأعياد، حيث ستهنئ الحكومة العاملين بأداء متميز وتضمن وصول المستحقات في الوقت المحدد. كما أكدت وزارة المالية أن جميع الفئات الإدارية، بما فيها الوحدات الاقتصادية والخدمية ووحدات التنمية المحلية، ستتلقى الرواتب وفقًا للتعليمات الصادرة من وزير المالية، التي تضع معايير واضحة لعملية الصرف وتحدد المسؤوليات على جميع المستويات الإدارية.

وفي إطار تحسين أوضاع الرواتب، أعلن وزير المالية أن وزارة المالية ستبدأ في الأول من يوليو مباشرةً تطبيق الزيادة الجديدة للرواتب، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8,000 جنيه شهريًا، إلى جانب العلاوات الدورية والاستثنائية للموظفين الذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية أو القوانين ذات الصلة. وتُقدَّر تكلفة هذه الزيادات بحدود 100 مليار جنيه من الموازنة العامة للعام المالي القادم، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز مستوى المعيشة للموظفين وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا.

وهذا الإجراء يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة لتفعيل سياسات العدالة المالية وتحسين جودة الخدمة العامة في مصر





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صرف الرواتب يونيو 2026 وزارة المالية زيادة الحد الأدنى للأجور عيد الأضحى

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