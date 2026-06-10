صرف حوافز مالية للعاملين في امتحانات الدبلومات الفنية 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صرف حوافز مالية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين في امتحانات الدبلومات الفنية 2026 تقديراً لجهودهم، بمشاركة 821 ألف طالب.

أعلنت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني عن صرف حافز إثابة لرؤساء لجان الامتحانات والمراقبين الأوائل والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2026، وذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلونها في تنفيذ ومتابعة أعمال الامتحانات وضمان انتظامها وانضباطها.

وقد أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً يقضي بصرف حافز إثابة بقيمة 2000 جنيه لكل من رئيس اللجنة والمراقب الأول، فيما يحصل الملاحظ على حافز قدره 1000 جنيه. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تحفيز العاملين في المنظومة التعليمية وتعزيز دورهم في إنجاح عملية الامتحانات التي تمثل محطة مهمة في مسيرة الطلاب التعليمية والمهنية.

وتشهد امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام مشاركة واسعة من الطلاب، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين نحو 821 ألف طالب وطالبة، موزعين على 2506 لجان امتحان على مستوى الجمهورية. وتشمل الامتحانات جميع النوعيات: الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، بالإضافة إلى أنظمة التقدم المختلفة مثل نظام السنوات الثلاث، والإعداد المهني، ونظام السنوات الخمس، والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية. وقد انطلقت الامتحانات التحريرية يوم السبت الموافق 13 يونيو 2026، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس 18 يونيو 2026.

وتحرص الوزارة على تطبيق نظام البوكليت في معظم المواد الامتحانية، باستثناء بعض المواد التي تتطلب كراسة إجابة منفصلة، وذلك بهدف تحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة وتخفيف الضغط على الطلاب. وتولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اهتماماً كبيراً بتطوير التعليم الفني في مصر، حيث يشمل هذا العام نحو 334 ألفًا و500 طالب وطالبة يدرسون البرامج الدراسية المطورة التي تعتمد على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل.

وتهدف هذه البرامج إلى تأهيل خريجين قادرين على المنافسة محلياً ودولياً، ومزودين بالمهارات العملية والنظرية التي تلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية. وتبدأ أعمال تقدير درجات امتحانات الدبلومات الفنية اعتباراً من يوم السبت 13 يونيو 2026، حيث تعمل الكنترولات على تصحيح أوراق الإجابة بدقة وشفافية، لضمان حصول كل طالب على حقه. وتؤكد الوزارة على أهمية هذه الامتحانات في تحديد مستقبل الطلاب، وتدعو جميع المشاركين إلى بذل أقصى جهد لتحقيق النجاح والتميز.

وتخطط الوزارة لمواصلة تطوير المناهج ورفع كفاءة المعلمين والمراقبين، لضمان جودة التعليم الفني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر





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امتحانات الدبلومات الفنية حوافز مالية وزارة التربية والتعليم التعليم الفني مصر

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