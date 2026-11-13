صعود الدولار لمستويات 19 شهراً وارتقاع عائد السندات الأمريكية

استقرار الدولار قرب أعلى مستوى في 19 شهراً وارتفاع عائد السندات الأمريكية يدعمان التوقعات برفع الفائدة، مما يضغط على العملات الأخرى والذهب عالمياً.

تشهد العملة الأمريكية قفزة نوعية في قيمتها بعد أن حافظت على مكاسبها القوية واستقرت بالقرب من أعلى مستوياتها المسجلة في 19 شهراً، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في القوة الاقتصادية للولايات المتحدة. يأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بتزايد المخاطر والتوقعات حول اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تشديد سياسته النقدية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

يعتمد هذا التوجه بشكل أساسي على توقعات برفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، مما يضع العملات الرئيسية الأخرى أمام ضغوط متزايدة مع إعادة تسعير المستثمرين لتوقعاتهم المستقبلية حول العوائد النقدية في الاقتصاد الأمريكي.

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آلية ارتفاع العوائد الأمريكية

شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتحديداً السندات لأجل عامين، قفزة حادة بلغت 34 نقطة أساس خلال جلستين متتاليتين، وهي أكبر زيادة خلال يومين منذ ثلاث سنوات ونصف، مما يعكس إعادة تقييم جذرية لتوقعات المستثمرين حول أسعار الفائدة. يرتبط هذا الصعود مباشرة بتزايد احتمالات رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، حيث وصلت هذه الاحتمالات إلى 14.5% وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

أوضح مسؤولون في الفيدرالي استمرار الضغوط التضخمية كعامل رئيسي، مما دفع المستثمرين للاستعداد لاحتمال بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يعزز جاذبية الأصول المقومة بالدولار مقابل العملات الأخرى.

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مواقف الحكومات والعملات الأخرى

تأثرت العملات الرئيسية بوضوح، حيث تراجع اليورو بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1049 دولار، مقترباً من أدنى مستوياته منذ أبريل 2025، وخسر نحو 0.8% خلال الأسبوع الحالي. أما الين الياباني، فظل بالقرب من مستوى 160 ينا للدولار، مما أثار مخاوف من تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

أعلنت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما أن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع التقلبات الحادة في سوق العملات، في إشارة واضحة إلى احتمالات التدخل المباشر إذا استمر تراجع الين. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، 103.17 نقطة، متراجعا بصورة طفيفة بلغت 0.05%، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوياته منذ أبريل 2025.

الأثر على الذهب والسوق المصرية

يمثل استمرار قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية عاملاً ضاغطاً على الذهب عالمياً، لأن ارتفاع العائد على الأصول الدولارية يزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً. امتدت الضغوط إلى عملات أخرى، إذ تراجع الدولار الأسترالي بنحو 2.5% خلال الشهر الماضي ليسجل 0.68 دولار، بينما استقر الدولار أمام الفرنك السويسري عند 0.835 فرنك.

أما في السوق المصرية، فإن تحركات الدولار عالمياً لا تعني بالضرورة ارتفاع سعره أمام الجنيه بصورة تلقائية، إذ يتحدد السعر محلياً وفقاً للعرض والطلب وتدفقات النقد الأجنبي وسياسات سوق الصرف، مما يفصل بين ديناميكيات السوق المحلية والاتجاهات العالمية.