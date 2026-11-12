صعود الدولار يسجل أعلى مستوياته في 19 شهرًا ويضغط على الذهب

مؤشر الدولار يقترب من 103 نقاط وسط مخاوف تضخمية، مما يرفع ضغوط البيع على الذهب الذي هبط دون 4 آلاف دولار في ظل تزايد توقعات تشديد السياسة النقدية.

سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا حادًا ليقترب من مستوى 103 نقاط، محققًا أعلى مستوياته منذ أبريل 2025، في تحرك يعكس تغيرًا جذريًا في اتجاهات الاستثمار العالمية وتوقعات أسعار الفائدة. هذا الصعود يضع سوق الذهب والمعادن النفيسة أمام اختبار ضغط جديد ومباشر، حيث تتزايد المخاوف من أن تعزز جاذبية العملة الأمريكية مزيدًا من الضغوط على المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

عوامل التضخم وتوقعات الفائدة

يعود صعود مؤشر الدولار الحالي إلى مجموعة معقدة من العوامل الاقتصادية، أبرزها عودة التضخم الأمريكي للارتفاع، حيث أظهرت بيانات أكتوبر زيادة التضخم بنسبة 0.4% على أساس شهري، متجاوزة التوقعات التي كانت عند 0.3%. هذا البيانات أعادت إشعال المخاوف من استمرار الضغوط السعرية، مما عزز رهانات الأسواق على احتمال رفع الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر القادم. كما تسعّر الأسواق موجة من التشديد النقدي خلال العام المقبل، مما يجعل الأصول المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.

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تأثير هاني توفيق على المشهد

أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن العلاقة بين أسعار الذهب وتوقعات الفائدة الأمريكية علاقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع توقعات الفائدة إلى زيادة الضغوط على الذهب. وأشار توفيق في تصريحات منشورة إلى أن تحركات الذهب لا تتحدد بالأحداث الجيوسياسية وحدها، بل تتأثر بشكل كبير باتجاهات الدولار والسياسة النقدية الأمريكية، مما يجعل المعدن الأصفر يواجه منافسة قوية من عوائد أدوات الدين الأمريكية المرتفعة.

هبوط الأوقية تحت 4000 دولار

انعكست الضغوط العالمية مباشرة على أسعار الذهب، حيث هبطت الأوقية دون مستوى 4 آلاف دولار لتسجل نحو 3977.99 دولار. تأثر هذا الهبوط بسعر الأوقية العالمي كالمحدد الأساسي للتكلفة، بالإضافة إلى حجم الطلب المحلي وحركة البيع والشراء والمصنعية. ورغم أن استمرار تراجع الأوقية مع استقرار سعر الدولار محليًا قد يفتح المجال لانخفاضات جديدة في عيار 21، إلا أن قوة الدولار أمام العملات الأجنبية لا تعني بالضرورة ارتفاعه أمام الجنيه المصري بنفس النسبة.

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مفارقة الأسواق والاقتصاد الأوروبي

تتمتع الأسواق بمفارقة مثيرة حيث يستفيد الذهب من استمرار الحروب والتوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم، بينما يستفيد الدولار من احتمالات رفع الفائدة وتباطؤ الاقتصاد الأوروبي. يساهم ضعف اليورو والمخاوف المالية والسياسية في أوروبا، واتساع فارق العائد بين الأصول الأمريكية والأوروبية، في تعزيز انتقال السيولة نحو الأسواق الأمريكية. وهذا التباين يعزز الطلب على الدولار دون أن يلغي دور الذهب في تنويع المحافظ الاستثمارية والتحوط من المخاطر طويلة الأجل.

المستقبل والتحديات الجيوسياسية

يواجه السيناريو المقبل استمرار قوة الدولار بالتزامن مع تثبيت توقعات رفع الفائدة الأمريكية، مما قد يبقي الذهب تحت الضغط ويزيد احتمالات اختبار مستويات سعرية أقل عالميًا. ومع ذلك، فإن أي تصعيد جيوسياسي واسع أو تراجع مفاجئ في توقعات الفائدة قد يعكس اتجاه الأسعار سريعًا، محذرًا من صعوبة التنبؤ بمستقبل العملات في ظل حالة عدم اليقين المستمر.