لاعب الزمالك يؤكد رسالته لجماهير القلعة البيضاء برفضه لأي عروض خارجية ووفائه للنادي الذي صنعه، مع التزامه بتحقيق البطولات مع الفريق.

أطلق اللاعب صفوت رسالة واضحة ومباشرة إلى جماهير نادي ال زمالك ، المعروف إعلامياً بـ( القلعة البيضاء)، من خلال تأكيد التزامه الكامل بالاستمرار ضمن صفوف الفريق الأول، ومعارضته القاطعة لأي مساعي انتقالية قد تتعرض له خلال الفترة الحالية أو المقبلة.

وشدد صفوت، في بيانه الذي نشره صراحةً، على أنه لا ينصت لأي عروض مالية أو رياضية قد تصله من أندية أخرى، سواء داخل مصر أو خارجها، مبرراً موقفه بأن الأولوية القصوى تنحصر حالياً في الحفاظ على مكانته داخل النادي الذي أسهم في صناعة اسمه وظهوره الفني بشكل واضح.

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رسالة الولاء ورفض الإغراءات المالية

عبّر صفوت عن اعتقاده الراسخ بأن القيم الروحية والروابط العاطفية مع النادي تتجاوز بكثير أي مبالغ مالية أو عقود محتملة قد تعرض عليه في السوق الانتقالي، موضحاً أن تفكيره اليومي ينصب في المقام الأول على رد جزء من الجميل للنادي ولجمهوره الذي دعمه دائماً.

وأكد اللاعب أن علاقته الزملكاوية ليست علاقة عمل عارضة أو مجرد مرحلة انتقالية في مسيرته الكروية، بل هي رابطة إنسانية واجتماعية عميقة، مشيراً إلى أن اختياره للبقاء في الزمالك يأتي بدافع الشكر للجمهور الذي كان له الدور الأكبر في تألقه وصعوده لمستوى المنافسة العالية في الملاعب المحلية والقارية.

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الالتزام بالنادي ورؤية مستقبلية واضحة

وفي سياق آخر، أوضح صفوت أن حلمه الرياضي الأكبر يتمثل في مواصلة كتابة تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات بقميص الزمالك، معرباً عن تمنياته بأن يكون يوم اعتزاله الكروي وسط نجوم فريقه الحالي وجماهيره الوفيّة الذين رافقوه في كل الأوقات.

ونفى اللاعب بشدة أي تفكير في الانتقال إلى أي نادٍ آخر داخل الدوري المصري الممتاز، مؤكداً أن العروض القادمة لن تغير من مساره أو تفكيره، مشدداً على أن الانتماء للزمالك هو خيار نهائي ولا يقبل النقاش أو التفاوض تحت أي ظرف من الظروف.

تقدير الجماهير وتأكيدات الاستمرارية

ختم صفوت رسالته بتوجيه رسالة امتنان عميقة لعشاق الزمالك، متمنياً أن يكون عند حسن ظنهم دائماً، وساعياً جاهداً لإسعادهم من خلال الأداء المتميز والرد على كل الدعم الذي تلقاه من النادي طوال مسيرته، معبراً عن استعداده الكامل لبذل الغالي والنفيس من أجل مصلحة الفريق.

واختتم اللاعب رسالته المقنعة بعبارة تحمل في طياتها عمق الانتماء: "غيرك يا زمالك مليش"، مما يعكس يقينه التام بأن ناديه هو المنزل الدائم له، وأنه لن يتخلى عنه مهما كانت الظروف أو العروض المتاحة له في السوق الانتقالي القادم.