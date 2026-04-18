صلاة الحاجة: باب الفرج وسبيل قضاء الحوائج

توضح هذه المقالة فضل صلاة الحاجة، وكيفية أدائها، والدعاء المأثور عنها، بالإضافة إلى أدعية أخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات المفروضة، مؤكدة على أهمية اللجوء إلى الله في طلب العون وقضاء الحوائج.

تُعد صلاة الحاجة من النوافل المستحبة التي يلجأ إليها المسلم في أوقات الشدة والضيق، فهي وسيلة قوية لطلب العون والتوفيق من الله، والتقرب إليه ل قضاء الحوائج وتفريج الهموم. يبحث الكثيرون عن كيفية أداء هذه الصلاة و الدعاء الصحيح الخاص بها، لما لها من أثر عظيم في جلب الطمأنينة وفتح أبواب الفرج والرزق. دار الإفتاء المصرية تؤكد أن صلاة الحاجة مستحبة، وتُصلى ركعتين، يُقرأ فيهما الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم يُثنى على الله ويُصلى على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يُدعى بما ورد في السنة.

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحدٍ من بني آدم؛ فليتوضَّأ وليُحسِن الوضوءَ ثم ليصلِّ ركعتين ثم ليثنِ على الله وليصلِّ على النبي ﷺ، ثمَّ ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برِّ والسلامة من كل إثم، لا تدعْ لي ذنبًا إلا غفرته ولا همًّا إلا فرَّجته ولا حاجةً هي لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين". هذا الحديث يوضح عدد الركعات، وكيفية الصلاة، والدعاء المأثور. بعد ترديد هذا الدعاء، يطلب المسلم حاجته من الله. بالإضافة إلى ذلك، هناك أذكار وأدعية أخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات المفروضة، خاصة صلاة الفجر لما لها من بركة. روي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاة الصبح: "اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملًا متقبلًا". كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قال دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات؛ كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحُرس من الشيطان، ولم ينبغِ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله عز وجل". وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد صلاتي الفجر والمغرب: "اللهم أجرني من النار" سبع مرات. بعد ذلك، للمسلم أن يدعو بما يشاء، وأن يختار الدعاء الذي يجمع الخير كله. ومن أفضل الأذكار التي تُقال هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل: "اللهم صَلِّ على سيدنا محمد أصل الأصول، نور الجمال، وسر القبول، أصل الكمال، وباب الوصول، صلاةً تدوم ولا تزول". ومن صيغ الصلاة على النبي: "اللهم صلِّ على سيدنا محمد أكرم نبي، وأعظم رسول من جاهه مقبول، ومحبّه موصول، المكرم بالصدق في الخروج والدخول، صلاةً تشفي من الأسقام والنحول، والأمراض والذبول، وننجو بها يوم الكرب العظيم من الذهول، صلاةً تشمل آل بيت الرسول، والأزواج والأصحاب، وتعم الجميع بالقبول، الشباب فيهم والكهول، وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين". تُظهر هذه الأدعية والأذكار عظمة التوكل على الله وطلب العون منه في جميع الأمور، وأن الدعاء والصلاة هما سلاح المؤمن في مواجهة تحديات الحياة. تُبين هذه النصوص الشرعية أهمية اللجوء إلى الله في السراء والضراء، وأن الصلاة، وخاصة صلاة الحاجة، هي باب واسع للخير والبركة. الاجتهاد في الدعاء والتضرع إلى الله مع حسن الظن به هو مفتاح تحقيق المطالب وتفريج الكروب. فالمؤمن الحقيقي هو من يعتمد على خالقه في كل شؤونه، ويسعى جاهداً لتحقيق مرضاته. وتُشكل هذه الأدعية والأذكار مصدر إلهام للمسلمين لزيادة قربهم من الله وتعزيز ثقتهم به، مما ينعكس إيجابًا على حياتهم وسعادتهم





