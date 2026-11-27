أقامت وزارة الأوقاف والأزهر صلاة الغائب على ضحايا حادث الوراق في جميع مساجد الجمهورية، بينما عُدلت خطب الجمعة لتدعو للتكاتف الاجتماعي.

أقيمت صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق في جميع مساجد الجمهورية مباشرة عقب أداء صلاة الجمعة. وقد حضر هذه الصلاة كثيف من المصلين وسط حالة من التضامن الوطني، لتتعالى الدعوات للمتوفين بالرحمة ولأسرهم بالصبر على المصاب الأليم.

توجيهات الأزهر لخطبة الجمعة

أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن توجيهات مباشرة بإقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء الحادث في الجامع الأزهر. وقد تمت هذه الشعائر ترحمًا على المتوفين ودعاءً لهم بالمغفرة، في خطوة تعكس الدور الاجتماعي المركزي الذي يلعبه الأزهر في توحيد الصفوف.

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تطبيق شامل على مستوى الجمهورية

وفي إطار هذا التكافل، وجّه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بتشكيل لجنة للإشراف على إقامة صلاة الغائب في جميع المساجد الجامعة على مستوى الجمهورية. وجاء هذا التوجيه تضرعًا إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، كما دعا الله أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

تعديل موضوع خطبة الجمعة

في تطور مواكبٍ للأحداث، أجرت وزارة الأوقاف تعديلًا عاجلًا على موضوع خطبة الجمعة ليتناسب مع الظروف الطارئة. وقد تركّز الخطاب الديني على واجب التكاتف والتراحم والتعاون بين أفراد المجتمع، خاصة في أوقات الأزمات التي تستدعي تحمّل المسؤولية المشتركة.

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تعزيز روح التكافل الوطني

أكدت وزارة الأوقاف أن هذه القرارات والتدابير تأتي انطلاقًا من واجب التضامن والتراحم بين أبناء الوطن في أوقات الشدائد. وحرصًا على التمسك بالهدي النبوي الشريف في مواساة أهل المصاب، تسعى المؤسسات الدينية إلى تعزيز روح التكافل والتلاحم الوطني في مواجهة المحن.

استجابة مجتمعية واسعة النطاق

شهدت المساجد تدفقًا كبيرًا من المصلين الذين استجابوا لاستدعاءات الصلاة والخطبة، مما يعكس الوعي المجتمعي بأهمية التماسك في الأوقات الصعبة. وقد سادت أجواء من الوحدة الوطنية والتضامن الإنساني، حيث تجمع الجميع في مكان واحد للدعاء للمتوفين والمصابين.