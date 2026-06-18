صلاة الضحى: وقتها وعدد ركعاتها وفضائلها العظيم

استعراض شامل لأحكام صلاة الضحى وموعدها وعدد ركعاتها وفضائلها، مع ذكر الدليل الشرعي من القرآن والحديث.

صلاة الضحى من السنن المؤكدة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما لها من فضائل عظيمة وتشمل أحكامها وكيفيتها وموعدها وعدد ركعاتها وفضائلها.

إنها صلة بين العبد وربه في وقت مبارك من النهار، وقدoron prayed صلاة الضحى في أول وقتها بعد شروق الشمس erhalten ثواب الحاج والمعتمر، كما أنها تكفر الصدقة عن جميع مفاصل الجسم، وتجلب الرزق والبركة، وتؤدي إلى محبة الله تعالى، وتكون سببًا لبناء بيت في الجنة لمن صلى اثنتي عشرة ركعة. وقد أشار القرآن الكريم إلى فضل هذا الوقت ب的特点是 الضحى في سورة الضحى، مما يدل على عظمته.

كما أن صلاة الضحى مشهودة محضورة، تشهدها الملائكة، وتفتح أبواب الرزق، وتقضى الحوائج. وردت أحكامها في كتب الفقه، حيث تختلف المذاهب في قراءة السور بعد الفاتحة، لكن الأفضل قراءة سورتي الكافرون والإخلاص في الركعتين الأوليين. ومن يحرص عليها يحظى بمغزى عظيم وغنيمة كثيمة. وقد وردت 여러 الأحاديث التي تظهر فضل هذه الصلاة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرًا في الجنة".

كما أن الله تعالى يعاهد من يصليها أربع ركعات في أول النهارأن يكفيه آخره. وعليه، فال Muslim مدعو إلى المحافظة على هذه الصلاة في وقتها المحدد، مع استشعار عظمتها والاتعافضائلها





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