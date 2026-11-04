صلاح يغيب عن مرشحي الأفضل أفريقيا 2026 والحكام يدربون الناشئين

غياب محمد صلاح عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026، مع تقرير تحكيمي لمحمود البنا لمنتخب الناشئين وموعد نهائي الخليج.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2026، في خطوة مفاجئة شملت غياب النجم المصري محمد صلاح ، الذي اعتاد المنافسة على هذا الشرف سنوياً. يأتي هذا الإعلان وسط جدل واسع أثاره استبعاد اللاعب، خاصة مع سجله الحافل بالحضور المستمر خلال السنوات الماضية وحصوله سابقاً على اللقب مرتين.

غياب صلاح المفاجئ عن قائمة المرشحين

شهدت القائمة الرسمية التي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم غياباً لافتاً لاسم قائد المنتخب المصري، والذي لم يتم إدراجه ضمن العشرة أسماء المتنافسة هذا العام. ويأتي هذا الاستبعاد رغم أن صلاح كان يتصدر المشهد كمرشح رئيسي في العديد من النسخ السابقة، مما جعل خبر غيابه عن قائمة 2026 نقطة اهتمام رئيسية في وسائل الإعلام الرياضية.

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تزامنت الأخبار مع نشر صلاح لصورة جديدة عبر حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيها مبتسماً، وذلك رداً غير مباشر على الجدل الذي أحدثه الاستبعاد. ولم يصدر اللاعب أي تعليق رسمي مباشر بشأن عدم ترشيحه، في حين أكدت القائمة النهائية أن المنافسين جاءوا من أندية ومنتخبات متنوعة في القارة السمراء.

تاريخ محمد صلاح وجائزة أفضل لاعب أفريقيا

يُعد غياب محمد صلاح عن قائمة 2026 محطة هامة في تاريخه مع الجائزة، خاصة بعد أن كان حاضراً بشكل منتظم في قوائم المرشحين منذ عام 2015. بدأت علاقته بالجائزة عام 2013 عندما تواجد ضمن القائمة الأولية التي ضمت 30 لاعباً دون الوصول للخلاصة النهائية، ثم غاب في 2014 قبل أن يحالفه الحظ في السنوات التي تلتها.

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خلال مسيرته الطويلة مع الترشيحات، لم يحصد صلاح الجائزة سوى في عامي 2017 و2018، حيث تمكّن من تتويج نفسه بلقب أفضل لاعب في أفريقيا مرتين متتاليتين. وقد وصل للقائمة النهائية الثلاثية عام 2023 بجانب أسامه حكيمي وفيكتور أوسيمين، في وقت كان يفوز فيه السنغالي ساديو ماني عام 2019.

بحسب الإحصائيات المتوفرة، يصل رصيد محمد صلاح من المشاركات في قوائم المرشحين، مع استثناء عامي 2020 و2021 اللذين لم تُمنح فيهما الجائزة بسبب جائحة كورونا، إلى ثماني مشاركات بين عامي 2015 و2025. كان أبرزها عام 2024 حيث غاب عن القائمة، ليعود وينافس في 2025 قبل أن يغيب تماماً في نسخة 2026 الحالية.

محمود البنا يدرب منتخب الناشئين استعداداً للتصفيات

في سياق رياضي آخر، ألقى محمود البنا، الحكم الدولي السابق وعضو لجنة الحكام الرئيسية، محاضرة تحكيمية هامة لصالح منتخب مصر الوطني للناشئين مواليد 2010 والجهاز الفني الخاص بهم. نُظمت هذه المحاضرة على هامش المعسكر المقام حالياً بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك كجزء من الجاهزية الكاملة للمنافسات القادمة.

ركّز البنا في محاضرته على شرح تفصيلي لأحدث التعديلات التحكيمية التي أقرها الاتحاد الدولي، مما يسهم في زيادة وعي اللاعبين والجهاز الفني بالقوانين المستحدثة. تهدف هذه الجهود إلى تجنب الأخطاء المحتملة التي قد تؤثر سلباً على أداء المنتخب خلال المباريات الرسمية القادمة، وضمان فهم دقيق لتطبيقات الحكم الحديثة.

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تأتي هذه الخطوة التحضيرية قبل السفر المباشر إلى تونس لخوض منافسات تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة رسمياً لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين. يهدف الجهاز الفني من خلال هذا الإعداد الدقيق إلى تحقيق الهدف المنشود بالتأهل إلى البطولة القارية، وذلك ضمن خطة استراتيجية مدروسة لإعداد الأجيال الصاعدة.

الجدول الزمني للبطولات والتشكيل النهائي

تم تحديد جدول مواعيد مباريات منتخب الناشئين مواليد 2010 في تصفيات شمال أفريقيا، والذي سيقام في تونس خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر الجاري. وتشمل الجولات الثانية مواجهة قوية بين مصر والمغرب، والمقرر لها اليوم الأربعاء 13 نوفمبر، على أن تنطلق الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر.

في حدث رياضي موازٍ، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة منتخب الإمارات في نهائي كأس الخليج للناشئين. يُعرف عن هذا المنتخب حرصه الشديد على تحقيق اللقب في مشاركته الأولى، بعد أن نجح في بلوغ المباراة النهائية ليقف على بعد خطوة واحدة فقط من التتويج.

تتألف تشكيلة خط الوسط للمباراة النهائية من أحمد بشير، وعمر عبدالرحيم، ودانيال تامر. ستنطلق المباراة بين مصر والإمارات في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، لتتويج البطولة في ظل ترقب كبير من الجماهير المصرية التي تشجع منتخبها لتحقيق هذا الإنجاز المهم.