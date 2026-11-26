تفاعل محمد صلاح وأعضاء الفريق الأول للأهلي مع حادث الوارا الأليم، وعبروا عن حزنهم العميق وتعازيهم لأسر الضحايا ومصابي الطريق الدائري بالجيزة.

خيّم حزن عميق على نجوم كرة القدم المصرية إثر الحادث المأساوي الذي وقع في منطقة الوراق أعلى الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، حيث تحرك اللاعبون بسرعة لتقديم واجب العزاء لأسر المتوفين. وعبر عدد من أبرز الوجوه في الساحة الرياضية عن تضامنهم الشديد مع الأسر المتضررة، موجهين رسائل مؤثرة عبر حساباتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، متمنين الرحمة الكاملة للمتوفين والتعافي السريع لكافة المصابين.

ردود فعل صلاح ومرموش تجاه الكارثة

تصدر محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي قائمة النجوم الذين ردوا على الحدث بشكل مباشر وصريح. ونشر صلاح رسالة تعزية عبر حسابه الرسمي، أكد فيها تضامنه الكامل مع أسر الضحايا، وقال: "خالص العزاء لأسر ضحايا حادث دائري الوراق وأمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين"، معرباً عن أمله في أن يتعافى الجرحون في أقرب وقت ممكن.

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ومن جانبه، وجّه عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي توتنهام الإنجليزي رسالة تعزية رسمية إلى ذوي الضحايا عبر حسابه على منصة "إنستجرام". وكتب مرموش: "أتقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا حادثة الوراق، وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين"، مؤكداً أن هذه اللحظة تتطلب من الجميع التماسك والدعم المعنوي للأسر التي فقدت أحبتها.

تعازي نجوم الفريق الأول للأهلي

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً من قبل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين لم يترددوا في التعبير عن حزنهم الشديد. ونشر مصطفى شوبير رسالة مؤثرة قال فيها: "نعزي أنفسنا ونعزي مصر الحبيبة وأهلنا جميعًا، ونتقدم إليكم بخالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث الوراق الأليم"، مشدداً على عمق الصدمة التي أصابت الجميع.

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كما كتب كريم فؤاد رسالة دعائية للضحايا، حيث قال: "اللهم ارحم من فقدناهم في حادث حريق الطريق الدائري واغفر لهم وأسكنهم فسيح جناتك"، مختتماً كلماته بدعاء بقبول الشهداء والمصابين. وفي وقت متزامن، اكتفى محمد هاني برسالة قصيرة ولكنها مؤثرة جداً، قال فيها: "البقاء لله في ضحايا حادث الوراق، ربنا يرحمهم يا رب"، معبراً عن خالص التعزية.

ونشر محمد مجدي أفشة صورة حقيقية من موقع الحادث، وأرفقها بعبارة "إنا لله وإنا إليه راجعون"، تعبيراً عن حزنه العميق وما شهدته منطقة الوراق من كارثة ألمت بالمدنيين. كما انضم محمود حسن تريزيجيه إلى قائمة لاعبي المنتخب الذين نعوا الضحايا، وحرص على توجيه رسالة تعزية عبر خاصية القصص المصورة على حسابه بموقع "إنستجرام".

التضامن الرياضي مع ضحايا الكارثة

عكس هذا التفاعل الجماعي بين نجوم الكرة المصرية حالة تضامن واضحة وقوية مع أسر المتضررين وذويهم. وبرز دور اللاعبين كشخصيات عامة مؤثرة تستخدم منصاتها لنشر التعازي ومواساة الشعب المصري في وقت الصعاب، مما يعكس حساً عالياً بالمسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعهم.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعبين مثل شوبير وهاني وتريزيجيه استخدموا أدوات التواصل السريع لنشر رسائل الدعم، مما ساهم في تعزيز روح الوحدة بين الرياضيين والعامة. وقد مثل هذا السلوك نموذجاً يحتذى به في كيفية التعامل مع الكوارث الوطنية، حيث يتجاوز الجميع الانشغالات الرياضية للتركيز على القيم الإنسانية.

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ويواصل النجوم متابعة أخبار الحادث من خلال حساباتهم، حيث يظل الحزن سائداً على الأجواء الرياضية في مصر عقب هذا الحدث المؤلم. وتبقى هذه الرسائل علامة بارزة في سجل التضامن الاجتماعي الذي يتصدره الرياضيون، خاصة في المناسبات الوطنية والحزن الجماعي الذي يمس قلوب الجميع.