صلاح يغيب عن قائمة الأفضل أفريقيا 2026 وجمال وحسن يترشحان للمدرب

غياب محمد صلاح المفاجئ عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقيا 2026، بينما ترشح معتمد جمال وحسام حسن للمدرب، مع تطورات أخرى في الكرة المصرية.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2026، لتسجل القائمة غياباً لافتاً للنجم المصري محمد صلاح ، مما أثار جدلاً واسعاً بين الجماهير والمحللين الرياضيين.

غياب صلاح المفاجئ عن القائمة

يُعد عدم وجود اسم محمد صلاح ضمن قائمة العشرة المرشحين حدثاً استثنائياً في مسيرة قائد منتخب مصر، الذي اعتاد حضوراً منتظماً في هذه الترشحيات خلال السنوات الماضية.

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لم يقتصر دور صلاح على مجرد الترشيح، بل نجح في اعتلاء منصة التتويج مرتين متتاليتين، حيث حصد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عامي 2017 و2018، ليضع بصمته في تاريخ الجائزة.

بدأ حضور صلاح في قوائم الترشيحات عام 2013 ضمن القائمة الأولية المكونة من 30 لاعباً، قبل أن يصبح اسماً ثابتاً في القائمة النهائية بشكل دوري منذ عام 2015.

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وبحسب الأرقام، وصل رصيده إلى ثمان مشاركات في قوائم المرشحين بين عامي 2015 و2025، باستثناء عشرينين وأحد وعشرين اللذين لم تمنحا الجائزة بسبب جائحة كورونا.

كان أبرز عامين في علاقة صلاح بالجائزة هما 2017 و2018، حيث تمكن من حصد اللقب فيهما متتالياً، قبل أن يغيب عن نسخة 2024 ثم يعود للمنافسة في 2025.

نشر صلاح صورة له مبتسماً عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن القائمة، دون أن يعلق مباشرة على سبب استبعاده من الترشيحات.

تفاصيل قائمة أفضل لاعب أفريقيا 2026

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن الأسماء العشرة المتنافسة على جائزة الأفضل، والتي تضم نجوماً يمثلون أبرز الأندية والمنتخبات في القارة الأفريقية.

يُذكر أن صلاح وصل للقائمة النهائية الثلاثية في عام 2023 بجانب أشرف حكيمي وفيكتور أوسيمين، وفي عام 2019 ترشح مع فوز السنغالي ساديو ماني بالجائزة.

ترشح مدربين مصريين للأفضل

على صعيد المدربّين، أعلنت الكاف عن قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل في القارة لعام 2026، والتي شهدت تواجد الثنائي المصري حسام حسن ومعتمد جمال.

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ترشح حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومعتمد جمال، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضمن أسماء المدربين المتنافسين على هذا الشرف.

في سياق آخر، أشار أحمد حسن مكي، مدرب الاتحاد السكندري، إلى رغبته في عودة محمد مجدي أفشة إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف مكي خلال مداخلة هاتفية أن أفشة قدم مستويات مميزة قبل انتقاله للأهلي، مشيراً إلى أن الحسم سيكون بالتنسيق مع إدارة النادي والجهاز الفني.

ومن ناحية أخرى، عقد معتمد جمال جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مران الأربعاء، مطالباً إياهم بالتركيز لتحقيق الفوز أمام مصر للتأمين في دور الـ32 من كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للتأمين يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور التالي من البطولة.