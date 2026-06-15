صلاح يُسجّل رقمًا قياسيًا جديدًا في كأس العالم 2026 ويحتل المركز الثاني تاريخيًا

محمد صلاح يشارك كأس العالم 2026 كأكبر لاعب غير حارس في ظل احتفاله بعيد ميلاده، ويسجل رقمًا قياسيًا جديدًا، محققًا المركز الثاني في قائمة أكبر اللاعبين مشاركة مع مصر بعد عصام الحضري.

في مباراة تاريخية جرت على أرض ملعب البرازيل خلال الجولة الأولى من مجموعة البطولة العالمية للعام 2026، سجل النجم المصري محمد صلاح اسماً لا يُمحى في سجلات كرة القدم.

ظهر صلاح في التشكيلة الأساسية لمصر في مواجهتها مع بلجيكا، ليس فقط لأنه قلب موازين المباراة بل لأنه ارتبط الحدث بذكرى ميلاده الرابع والثلاثين. هذا الظهور جعل من صلاح أكبر لاعب غير حارس يشارك في مباراة كأس عالم وهو في الـ34 من عمره، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا يضيف إلى قائمة إنجازاته الفردية.

خلال الشوط الأول، أظهر اللاعب المصري رغبته القوية في تقديم أفضل ما لديه، حيث كان له دور بارز في خلق فرص التسجيل وتوزيع الكرات، مما أكسبه إشادة من الجهاز الفني والجمهور على حد سواء. إن وصول صلاح إلى المركز الثاني في قائمة أكبر اللاعبين مشاركة مع منتخب بلاده في تاريخ المونديال لم يكن مجرد صدفة، بل نتيجة سنوات من الجهد المستمر والالتزام.

فقد تفوق على جميع اللاعبين ما عدا الحارس الأسطوري عصام الحضري، الذي يحمل الرقم القياسي ببلوغ عمر 45 عاماً و161 يوماً أثناء مشاركته في كأس العالم 2018. وبذلك يصبح صلاح رمزاً للثبات والاحترافية، إذ يجسد قصة لاعب صعد من أحياء القاهرة إلى الساحة العالمية، محتفظاً بمستوى عالي يخلده في ذاكرة المتابعين.

إن هذه القفزة إلى المرتبة الثانية لا تعكس مجرد عدد مبارياته، بل تجسد روح القيادة التي يتمتع بها على أرض الملعب، ما يجعل منه نموذجاً يحتذى به للجيل الصاعد من لاعبي الكرة المصرية والأفريقية. علاوة على ذلك، أظهر الجهاز الفني للمنتخب المصري ثقة كاملة في صلاح عندما اختاره كعضو أساسي في خطة الفريق ضد خصم قوي مثل بلجيكا. لقد كان اللاعب محوراً للخطط الهجومية، واستُند إلى قدرته على التحرك الذكي وتسجيل الأهداف من مسافات مختلفة.

إن هذا الاعتماد يعكس مدى الاعتماد على خبرته ودوره القيادي داخل القميص الأحمر، ما يفتح الأفق أمام مصر لتحقيق نتائج إيجابية في دورة كأس العالم هذه، وربما اقتحام المراحل المتقدمة من البطولة. في الختام، يبقى محمد صلاح مثالاً حياً على الإبداع والاحتراف، وقدرته على كتابة فصول جديدة في تاريخ الكرة المصرية، ليصبح اسمه جزءاً لا يتجزأ من السجلات العالمية للأبطال





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