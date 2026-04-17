صناعة الأخشاب والأثاث المصرية تطالب بتفعيل مشروع الغابات الشجرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد

وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية يدعو للإسراع بتفعيل مشروع التوسع في الغابات الشجرية، مؤكداً على ضرورة الانتقال به إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، في ظل تحديات هيكلية وزيادات حادة في أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

دعا علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إلى ضرورة الإسراع بتفعيل مشروع التوسع في الغابات الشجرية ، مشدداً على أهمية الانتقال بهذا المشروع من مرحلة الطرح والدراسة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. وأشار إلى أن المشروع مطروح منذ عام 2022 ولم تشهد أرض الواقع أي تقدم ملموس يذكر، مما يؤخر تحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح نصر الدين أن الدولة قد بدأت في اتخاذ بعض الخطوات الأولية بزراعة عدد من الغابات الشجرية في محافظات مختلفة، ومن أبرزها محافظة المنيا.

إلا أن هذه الجهود، رغم كونها بادرة إيجابية، لا تزال دون مستوى طموحات القطاع الصناعي. يسعى القطاع الصناعي إلى تقليل الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي من الأخشاب، بالإضافة إلى تعزيز فرص التصدير لمنتجات الأثاث المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وأكد على ضرورة تبني رؤية تكاملية فعالة، تجمع بين جهود الحكومة والقطاع الخاص، لتطوير هذا الملف الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية للعديد من الصناعات. وأشار إلى أن صناعة الأخشاب في مصر تواجه تحديات هيكلية عميقة، تأتي في مقدمتها محدودية مصادر التوريد على المستوى العالمي. فمع الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد، تضعف قدرة الشركات المصرية على التعامل بمرونة وفعالية مع التقلبات التي قد تطرأ على الأسواق العالمية، خاصة في أوقات الأزمات. وأوضح أن تركز إنتاج الأخشاب في عدد محدود من الدول يزيد من حساسية السوق المحلي تجاه أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية أو حركة التجارة الدولية. وشدد على أن السوق المصري يعتمد بشكل أساسي على استيراد الأخشاب من دول محددة، مثل روسيا وفنلندا والسويد ورومانيا وكرواتيا، مما يعمق فجوة الاعتماد الخارجي ويزيد من الضغوط التي تتعرض لها الصناعة المحلية. وفيما يتعلق بتطورات الأسعار، أكد نصر الدين أن السوق قد شهد زيادات حادة وغير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة. حيث ارتفع سعر متر الخشب الواحد من نحو 22 ألف جنيه مصري إلى 27 ألف جنيه مصري، بنسبة زيادة تتراوح بين 30% و 40%. كما شهدت أسعار الأبلكاش زيادة ملحوظة بنحو 30%. أما مستلزمات الإنتاج الأساسية، وعلى رأسها الإسفنج ومواد الدهانات، فقد سجلت زيادات تجاوزت 100%، مما يفاقم من أعباء التكلفة على المصنعين ويؤثر سلباً على القدرة التنافسية للقطاع الصناعي ككل. وتتطلب هذه التحديات تضافر الجهود لوضع حلول استراتيجية مستدامة تضمن مرونة القطاع وقدرته على النمو





غرفة صناعة الأخشاب والأثاث الغابات الشجرية الاستيراد أسعار الأخشاب الاتحاد الصناعات المصرية

