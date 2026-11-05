صندوق الإسكان الاجتماعي يحصل على شهادة ISO 27001 لأمن المعلومات

حصل صندوق الإسكان الاجتماعي على شهادة الأيزو 27001 لأمن المعلومات، في خطوة تعزز رقمنة الخدمات وتضمن سلامة بيانات المواطنين وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

حصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع ل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على شهادة الاعتماد الدولي الخاصة بنظام إدارة أمن وسلامة المعلومات ISO 27001. جاء هذا الإنجاز ليؤكد على تفوق الصندوق كأول جهة تابعة للوزارة تحصد هذا الاعتماد المرموق، مما يجعله أيضًا ضمن القائمة الأولى للجهات الحكومية المصرية التي تنال هذه الشهبة المعتمدة عالميًا في مجال حماية البيانات.

ترحيب رسمي بقرار الاعتماد الدولي الجديد

هنأت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إدارة وعمل الموظفين في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بمناسبة حصولهم على شهادة ISO 27001. وأكدت الوزيرة أن هذا الإنجاز يعكس بوضوح الحرص الشديد على تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية داخل منظومة العمل الحكومي.

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وأضافت وزيرة الإسكان أن الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية في مختلف الأنشطة والإجراءات يسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، بهدف بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وقدرة على تقديم خدمات متميزة وآمنة لجميع المواطنين.

الرقمنة كوسيلة لشفافية الخدمات الحكومية

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن السعي الحثيث للحصول على شهادات الاعتماد الدولي يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية مصر 2030. تركز هذه الرؤية على إحداث نقلة نوعية في الجهاز الإداري للدولة، من خلال تطوير وتحديث نظم العمل لتحقيق التميز في الأداء الحكومي.

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وضربت مي عبد الحميد مثالاً على ذلك من خلال عمل الصندوق على رقمنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين. يهدف هذا الإجراء إلى تيسير الإجراءات على المواطنين ومنع التعامل المباشر بين مقدم الخدمة والمستفيد منها، وهو ما يعزز مبادئ الشفافية ويضمن استدامة الخدمات بشكل أفضل.

كما أشارت الرئيس التنفيذي إلى أن رقمنة هذه الخدمات تتطلب التأكد من تطبيق أقصى معدلات الأمن المعلوماتي. هذا الأمر يحمي بيانات العملاء ويصون خصوصياتهم، مما دفع الصندوق إلى تحديث ومراجعة جميع السياسات والإجراءات الإلكترونية لضمان الجاهزية التامة والتحكم الكامل في بيانات المواطنين الحساسة.

تدقيق فني وشامل لضمان السلامة المعلوماتية

أوضحت مي عبد الحميد أن الإدارات المختصة بالصندوق تعاونت مع شركة كاس سيرت إنترناشيونال لنظم المطابقة والاعتماد الدولي لضمان توافر الضوابط الأمنية والتشغيلية. تم إجراء فحص ميداني متكامل لبحث مدى توافر كافة متطلبات الحماية اللازمة للحصول على الشهادة.

ساهمت هذه الخطوة الفنية في تحديث أنظمة الأمن المعلوماتي لدى الصندوق، بما يضمن مواجهة التهديدات الرقمية المتجددة بفعالية. وقد تم تشديد إجراءات الوصول للبيانات الحساسة، مع تطبيق نظام تشفير متطور لنقل وتخزين البيانات، بالإضافة إلى إجراء عمليات تدقيق داخلي دوري لضمان الالتزام المستمر بتلك المعايير العالمية.

كما عمل الصندوق على رفع وعي الموظفين تجاه الأمن السيبراني، مؤكدًا على مسئوليتهم الفردية والجماعية في تحقيق الأمن السيبراني. يضمن هذا الوعي حماية أجهزة الموظفين من أي اختراق خارجي أو تسريب معلوماتي محتمل، مما يعزز ثقة الجمهور في المنظومة الرقمية الجديدة.

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مسارات التعاون والمعايير الدولية المستقبلية

عبر نادر شديد عبد العليم، المدير الإقليمي لشركة كاس سيرت إنترناشيونال، عن سعادته باستمرار التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وأبدت الإدارات المختصة بالصندوق التزامًا شديدًا بتطبيق المواصفات القياسية في مجال أمن وسلامة المعلومات، والعمل الدائم على تطويرها.

وأشار المدير الإقليمي إلى أن حصول الصندوق على أربع شهادات اعتماد دولية من نوع الأيزو مؤشر قوي على توجهاته. تعكس هذه الشهادات رغبة الصندوق في تحقيق أقصى درجات الانضباط والالتزام بالمعايير العالمية في كافة المجالات التشغيلية والإدارية.

أشادت المهندسة هبة تميرك، المشرف العام على الإدارة العامة للإشراف على الجودة بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالجهود الصادقة التي يبذلها الصندوق. تولي إدارة الصندوق اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، جارٍ العمل على تحقيق الاشتراطات اللازمة للحصول على مزيد من شهادات الاعتماد الدولية في ملفات أخرى مستقبلاً.

يذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سبق له الحصول على ثلاث شهادات اعتماد دولية من نوع الأيزو. تتضمن هذه الشهادات شهادة أيزو 9001 لنظام إدارة الجودة إصدار 2015، وشهادة أيزو 14001 لنظام إدارة البيئة إصدار 2015، وشهادة أيزو 45001 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية إصدار 2018.

جرت مراسم تسليم الشهادة بحضور المهندس كمال بهجات والسيدة هالة غازي، نائبَي الرئيس التنفيذي للصندوق. كما شارك في الحفل الدكتور مهندس هيثم محمد، استشاري تطوير الأعمال ونظم الجودة والتحول الرقمي، وعدد من المسئولين والمشرفين على عملية الحصول على شهادات الأيزو المختلفة.