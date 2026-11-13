صندوق مكافحة الإدمان ينفذ برنامجا وقائيا في 86 مدرسة بالإسكندرية

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ينشط برامج الوقاية في 86 مدرسة بالإسكندرية باستخدام وسائل مرئية تفاعلية لحماية الطلاب من مخاطر المخدرات.

نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من خلال وحدته في الإسكندرية ، برنامجا توعويا شاملا تحت عنوان " الوقاية من المخدرات باستخدام المحتويات المرئية" داخل 86 مدرسة خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر. جاء هذا الإطلاق بالتعاون الوثيق مع مديرية التربية والتعليم ب الإسكندرية ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد جهود الحماية الصحية والوقائية لصالح الطلاب.

تفاصيل التنفيذ والجغرافيا التعليمية

يهدف الصندوق من خلال هذه الجهود إلى توسيع نطاق وصوله تدريجيا، حيث تسعى الخطط المستقبلية للوصول بالبرنامج إلى ما مجموعه 600 مدرسة موزعة على مختلف مناطق المحافظة. خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، تم تنظيم الأنشطة التوعوية لتشمل 9 إدارات تعليمية، موزعة بشكل دقيق عبر 4 قطاعات جغرافية رئيسية تضم مناطق المنتزه أول، والمنتزه ثان، والمنتزه ثالث، ووسط، وشرق، والجمرك، والعجمي، والعامرية، بالإضافة إلى برج العرب.

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جدول زمني دقيق للمدارس المستهدفة

تم توزيع المدارس التي شملها البرنامج خلال الأسبوع المذكور وفق جدول زمني محدد ودقيق، ليصل إجمالي العدد إلى 86 مدرسة. شمل الجدول زيارة 32 مدرسة يوم الأحد، و17 مدرسة يوم الاثنين، و15 مدرسة يوم الثلاثاء، و13 مدرسة يوم الأربعاء، و9 مدارس يوم الخميس. هذا التوزيع المنظم يضمن تغطية واسعة ونطاقا جغرافيا متكاملا داخل المحافظة.

استخدام الوسائل المرئية في التوعية

يركز البرنامج على آلية مبتكرة تعتمد على توظيف الأفلام والمواد المرئية التوعوية لتبسيط المعلومات المعقدة حول مخاطر تعاطي المواد المخدرة. تهدف هذه الطريقة إلى تقديم الرسائل الوقائية بطريقة تتناسب مع الخصائص النفسية والاجتماعية للفئات العمرية المستهدفة، مما يسهل على الطلاب استيعاب المضمون وتقبل الرسائل بقلب منفتح ووعي كامل.

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دور الميسر والحوار التفاعلي

يعتمد تنفيذ البرنامج على نموذج "الميسّر المدرب"، الذي يقود الجلسات بأساليب تفاعلية تحفز الطلاب على التفكير النقدي والمشاركة الفعالة. تشمل الآليات عرض مواد فيلمية تليها جلسات حوار ومناقشة مفتوحة مع الطلاب، تتناول الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية المترتبة على التعاطي، مع التركيز على تصحيح المفاهيم المغلوطة وتنمية مهارات اتخاذ القرار الإيجابي.

الاستراتيجية الوطنية وأسماء المسؤولين

يأتي هذا التنفيذ امتدادا لجهود الصندوق لتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان للفترة من 2024 إلى 2028. ينفذ البرنامج تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبمتابعة الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بالصندوق، وتحت إشراف الدكتور سلام العربي، مشرف الصندوق بالإسكندرية، الذين أكدوا على أهمية التوسع في حماية النشء.

دعم قيادات التربية والتعليم بالإسكندرية

أشاد الصندوق بدور القيادات التعليمية الفاعلة في تيسير أعمال البرنامج داخل المدارس، بما يعزز التعاون المشترك. تضمن الدعم قيادة الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والأستاذة أميرة جبر، مدير عام الشئون التنفيذية، والأستاذ جرجس صبري، موجه عام التربية الاجتماعية، والأستاذة سالي كمال الدين، مدير إدارة الأمن، جميعهم ساهموا في نجاح هذه المبادرة الوقائية الحيوية.