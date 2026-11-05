صندوق الإسكان الاجتماعي يحصل على شهادة الأيزو 27001 لأمن المعلومات

حصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على شهادة الأيزو 27001 كأول جهة حكومية في هذا المجال، لتعزيز أمن البيانات والرقمنة.

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع ل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن استلامه بنجاح شهادة الاعتماد الدولي "الأيزو 27001" الخاصة بنظام إدارة أمن وسلامة المعلومات. وقد تسلمت هذه الشهادة المرموقة مي عبد الحميد ، الرئيس التنفيذي للصندوق، ليصبح بذلك الصندوق أول جهة تابعة للوزارة تنال هذا الاعتماد، وواحدة من أوائل الهيئات الحكومية في مصر التي تحظى به، مما يعكس التزاماً قوياً بمعايير حماية البيانات الرقمية.

إجراءات الرقمنة والأمن السيبراني في الصندوق

تؤكد مي عبد الحميد أن الحصول على هذه الشهادة يمثل دليلاً جوهرياً على حرص الصندوق الدائم على تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة المتعارف عليها عالمياً داخل منظومة العمل المؤسسي. وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن المؤسسة سعت بشكل مكثف إلى رقمنة جميع الخدمات التي تقدمها للمواطنين بهدف التسهيل الشديد عليهم، ومنع التعامل المباشر بين مقدم الخدمة ومستلمها بشكل كامل.

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وأوضحت مي عبد الحميد أن عملية التحول الرقمي الشاملة تلك تتطلب بالضرورة التأكد من تطبيق أقصى معدلات الأمن المعلوماتي لضمان سلامة البيانات. وهذا السعي دفع إدارة الصندوق إلى إجراء مراجعة وتحديث شاملة لجميع السياسات والإجراءات الإلكترونية المتبعة لديه، بما يضمن الجاهزية التامة للتعامل مع المتغيرات والتحكم الكامل في البيانات الخاصة بالمواطنين.

تأكيد وزيرة الإسكان على معايير الجودة العليا

في سياق ذي صلة، هنأت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشكل خاص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى جميع العاملين به، لحصولهم الفخور على شهادة "الأيزو 27001". وأكدت الوزيرة أن هذا الإنجاز يعكس الحرص الشديد للمؤسسة على تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في جميع أنحاء منظومة العمل.

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وأضافت وزيرة الإسكان أن هذا النجاح يسهم بشكل فعال في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي العام، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل ملموس، بما يواكب التوجه الاستراتيجي للدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وبناء جهاز إداري أكثر كفاءة وقدرة على تقديم خدمات متميزة وآمنة تلبي تطلعات المواطنين.

رؤية مصر 2030 وتطور الأنظمة الأمنية

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن سعي الصندوق المستمر للحصول على شهادات الاعتماد الدولي مثل "الأيزو" يأتي تماماً في إطار رؤية "مصر 2030"، والتي تركز بوضوح على إحداث نقلة نوعية في الجهاز الإداري للدولة. وتتمثل هذه النقلة في تطوير نظم العمل وتحديثها بما يحقق أعلى مستوى من مستويات التميز في الأداء الحكومي، ويساهم في إرساء مبادئ الحوكمة الجيدة وتحقيق التطوير المؤسسي الدائم.

كما عملت الإدارات المختصة داخل الصندوق، بالتعاون الوثيق مع شركة كاس سيرت إنترناشيونال لنظم المطابقة والاعتماد الدولي، على التأكد من توافر كافة الضوابط الأمنية والتشغيلية اللازمة. وقد تم ذلك من خلال إجراء فحص ميداني متكامل لبحث مدى توافر كافة متطلبات الحماية، وهو ما ساهم في تحديث أنظمة الأمن المعلوماتي لدى الصندوق لمواجهة التهديدات الرقمية المتجددة وتشديد إجراءات الوصول للبيانات الحساسة.

شهادات دولية متتالية والتزام مؤسسي عميق

عبّر المهندس نادر شديد عبد العليم، المدير الإقليمي لشركة كاس سيرت إنترناشيونال، عن سعادته بالاستمرار في التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحصول على أربع شهادات اعتماد دولي "أيزو" يمثل مؤشراً قوياً على توجهات الصندوق ورغبته الصادقة في تحقيق أقصى درجات الانضباط والالتزام بالمعايير العالمية في كل المجالات.

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وذكرت المهندسة هبة تميرك، المشرف العام على الإدارة العامة للإشراف على الجودة بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الصندوق سبق له الحصول على ثلاث شهادات أخرى، وهي "أيزو 9001" لـ 2015، و"أيزو 14001" لـ 2015، و"أيزو 45001" لـ 2018. وأضافت أن الجهود تتواصل حالياً لتحقيق الاشتراطات اللازمة للحصول على مزيد من الشهادات الدولية في ملفات أخرى، بحضور كمال بهجات وهالة غازي، نائبي الرئيس التنفيذي للصندوق.