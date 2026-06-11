صندوق النقد الدولي يخفض توقعات نمو منطقة اليورو بسبب التوترات مع إيران

تقرير لصندوق النقد الدولي يحذر من تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم في منطقة اليورو نتيجة تداعيات الحرب، مما يدفع البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة.

في تقرير اقتصاد ي حديث ومفصل أصدره صندوق النقد الدولي ، تم تسليط الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجه منطقة اليورو في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والنزاعات العسكرية، وتحديداً التداعيات الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وقد كشف الصندوق عن مراجعة سلبية لتوقعات النمو الاقتصادي للدول التي تتبنى العملة الأوروبية الموحدة، حيث تم خفض توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو خلال العام الحالي لتصل إلى نسبة 0.9% فقط. ويمثل هذا الرقم تراجعاً ملحوظاً بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات التي كانت سائدة قبل اندلاع شرارة الحرب في أواخر شهر فبراير الماضي، مما يعكس مدى حساسية الاقتصاد الأوروبي للصدمات الخارجية والاضطرابات في مناطق إنتاج الطاقة العالمية.

وبالتوازي مع تراجع معدلات النمو، أشار التقرير إلى ارتفاع مقلق في معدلات التضخم داخل المنطقة التي تضم 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. فقد رفع صندوق النقد توقعاته لمعدل التضخم السنوي ليصل إلى 2.8%، بزيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية عن التقديرات التي طرحها في يناير الماضي. ويرى الخبراء أن هذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى صدمات أسعار الطاقة التي تسببت فيها الحرب، حيث تؤدي هذه الصدمات إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع النهائية للمستهلكين.

وحذر الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، من أن استمرار هذه الضغوط قد يدفع المنطقة نحو حالة من الركود التضخمي، وهي حالة اقتصادية خطيرة تتسم بتباطؤ النمو الاقتصادي مع ارتفاع مستمر في الأسعار، مما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية للمواطنين وزيادة الضغوط المالية على الحكومات. وفي استجابة لهذه المعطيات المقلقة، اتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوات نقدية صارمة لمحاولة كبح جماح التضخم، حيث أعلن عن زيادة أسعار الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ عام 2023، لتصل إلى 2.25% بزيادة قدرها ربع نقطة مئوية.

وقد برر البنك هذا القرار بضرورة مواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب الإيرانية وتأثيراتها على سوق الطاقة. ومن جانبه، قدم صندوق النقد الدولي نصيحة للبنك المركزي الأوروبي بضرورة المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة وجرأة مما كان متوقعاً، مؤكداً أن التدخل الحاد قد يكون الخيار الوحيد المتاح في حال استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع بشكل غير منضبط، وذلك لمنع ترسيخ توقعات التضخم المرتفعة لدى الشركات والمستهلكين.

أما فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للعام المقبل، فقد أبدى صندوق النقد تفاؤلاً حذراً ولكن مع استمرار خفض سقف التوقعات، حيث توقع نمو اقتصاد منطقة اليورو بمعدل 1.2%، وهو ما يقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة. وفي الوقت ذاته، توقع الصندوق أن ينخفض معدل التضخم ليصل إلى 2.3%، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، شريطة أن تستقر الأوضاع السياسية والأمنية.

ويؤكد هذا التحليل أن استقرار الاقتصاد الأوروبي بات مرتبطاً بشكل وثيق بمدى القدرة على احتواء الصراعات الدولية وضمان تدفق إمدادات الطاقة بشكل آمن ومستدام، بعيداً عن التهديدات التي تطال الممرات الملاحية الحيوية أو مناطق الإنتاج الرئيسية، مما يضع صانعي السياسات في أوروبا أمام تحدي الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي ومحاربة التضخم في بيئة عالمية شديدة التقلب





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