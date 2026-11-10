صندوق النقد الدولي يبدأ مباحثات مع لبنان لمعالجة أزمة الودائع

وفد الصندوق بقيادة إرنستو راميريز ريجو يجتمع مع وزير المالية ياسين جابر لبحث إصلاح القطاع المصرفي وحقوق المودعين ضمن خطة للخروج من الأزمة الاقتصادية.

يبدأ وفد من صندوق النقد الدولي بقيادة رئيس البعثة إرنستو راميريز ريجو زيارة رسمية إلى لبنان اليوم لإجراء جولة جديدة من المباحثات المعقدة مع الوفد ال لبنان ي المفاوض، الذي يرأسه وزير المالية ياسين جابر ، وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لحلحلة الأزمة المالية المستفحلة التي تعيشها البلاد منذ سنوات طويلة.

تفاصيل الوفد اللبناني والمفاوضات المصرفية

يتكون الوفد اللبناني الذي يستقبل وفد الصندوق من مجموعة واسعة من الكفاءات والخبراء، حيث يضم بالإضافة إلى وزير المالية ياسين جابر، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان، وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة، إلى جانب عدد من الخبراء المختصين في المجال المالي والاقتصادي لضمان تغطية شاملة لكل الجوانب التقنية للقضية.

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وقد أكدت وزارة المالية اللبنانية عبر مكتبها الإعلامي أن هذه المباحثات الحالية تمثل محطة أساسية وجوهرية في المسار الطويل والمتعرج نحو التوصل إلى معالجة نهائية لأزمة القطاع المصرفي، وضمان إعادة الودائع إلى أصحابها بشكل آمن وشفاف، فضلاً عن المضي قدماً في إقرار كافة التشريعات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي.

جدير بالذكر أن هذه المفاوضات لم تكن وليدة اللحظة، بل نتجت عن سلسلة من المشاورات والاستشارات التي استمرت لسنوات طويلة، هدفها الرئيسي وضع أسس متينة لاستعادة الثقة في النظام المالي اللبناني، والذي يعاني من تقلبات حادة أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستويات المعيشة في مختلف المناطق اللبنانية.

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أولوية إصلاح القطاع المالي والفجوة الاقتصادية

تتصدر جدول أعمال الجولة الحالية من المحادثات إصلاحات القطاع المصرفي بشكل كامل، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية الذي يشغل بال صانعي القرار والخبراء الاقتصاديين، حيث تنطلق الجلسة الافتتاحية الرسمية لهذه الجولة الهامة في مقر وزارة المالية عند الساعة التاسعة من صباح الغد، وفقاً للجدول الزمني المحدد مسبقاً.

وستستمر هذه الاجتماعات المكثفة والمناقشات الفنية على مدار أربعة أيام كاملة، وفق برنامج عمل دقيق ومفصل تم الاتفاق عليه بين الطرفين، بهدف عقد الجلسات التقنية والمراجعة الشاملة للبيانات المالية والتقارير الاقتصادية التي تقدمها الجهات المعنية لتقييم الوضع الراهن بدقة متناهية.

وتندرج هذه اللقاءات الاستراتيجية ضمن الجهود الحثيثة والمستمرة الرامية إلى استكمال التفاوض النهائي بين لبنان وصندوق النقد الدولي بشأن سبل الخروج الناجح والمنظم من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة، مع تركيز خاص وغير مسبوق على إعادة هيكلة المصارف وتحديد آليات واضحة وعادلة للتعامل مع الفجوة المالية الكبيرة.

حقوق المودعين واستعادة الثقة الاقتصادية

يهدف هذا المسار التفاوضي الدقيق إلى تمهيد الطريق لوضع إطار واضح وقوي لصون حقوق المودعين واستعادة الثقة المفقودة في القطاع المالي تدريجياً، من خلال تطبيق معايير دولية صارمة للشفافية والمساءلة في التعامل مع الأرصدة والممتلكات المالية لجميع فئات المجتمع المحلي والدولي.

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وتشير المؤشرات الأولية والمتابعة الدقيقة للأجواء المحيطة بالمفاوضات إلى وجود إرادة سياسية واقتصادية قوية لدى جميع الأطراف المعنية لتحقيق تقدم ملموس وقابل للقياس، مما يعطي آمالاً كبيرة في الوصول إلى صيغة توافقية تلبي طموحات المواطنين وتضمن استقرار السوق المحلية.

في ظل هذه الأجواء المتفائلة نسبياً، يركز الخبراء والمحللون على أهمية الاستمرار في هذا المسار الهادف، وعدم الانسياق وراء التكهنات أو الإشاعات غير الموثقة، بل الانشغال بمتابعة القرارات والخطوات العملية التي ستصدر عن نتائج هذه الجولة التاريخية من الحوار والمفاوضات.