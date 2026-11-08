صندوق مكافحة الإدمان يكشف عن 31 سائق حافلة مدرسية متعاطي مخدرات

كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عن ضبط 31 سائقا في حملات مفاجئة خلال 2026/2027، وفحص 4510 سائقا، مع إحالة المتهمين للنيابة العامة واتخاذ إجراءات فصول.

كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن نتائج دقيقة للحملات التفتيشية التي استهدفت سائقي حافلات المدارس، حيث تم ضبط 31 سائقا ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة. جاءت هذه النتائج خلال الفترة الأولى من العام الدراسي 2026/2027، والتي شملت فحصا دقيقا لأربعة آلاف وخمسمائة وعشرة سائقين في عدد من المحافظات المصرية. يهدف هذا الإجراء الصارم إلى ضمان سلامة الطلاب وحمايتهم من المخاطر المحتملة أثناء تنقلاتهم بين منازلهم ومراكز تعليمهم.

تفاصيل الحملات وآلية الفحص والنتائج

تم تنفيذ هذه الحملات المشتركة بدعم من عدة جهات حكومية متخصصة لضمان الحيادية والدقة في النتائج. شاركت في العملية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة، والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم. تلقى الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا مفصلا بهذه النتائج التي تعكس جدية التوعية بخطورة انتشار هذه الظاهرة.

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أظهرت تحاليل العينات الإيجابية لعدد 31 سائقا، حيث ثبت تعاطي 28 حالة لمخدر الحشيش، بينما بلغت حالات تعاطي مخدر الترامادول ثلاث حالات فقط. تم إحالة جميع هؤلاء السائقين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، بتهمة القيادة تحت تأثير المادة المخدرة. يمثل هذا العدد نسبة دقيقة من إجمالي من تم فحصهم، مما يبرز أهمية الاستمرار في الرقابة المشددة على العاملين في هذا القطاع الحيوي.

موقف الجهات المعنية والإجراءات القانونية

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استمراره في تنفيذ حملات الكشف المبكر طوال فترة الدراسة لضمان عدم تراجع مستوى السلامة. تم الاتفاق على التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم لفصل أي سائق يثبت عمله بالمدارس وتثبت عليه صحة إيجابية عينات التعاطي. يهدف هذا الإجراء الإداري والقانوني المتزامن إلى عزل الخطر فور اكتشافه ومنع تكرار الحوادث المستقبلة نتيجة السقوط تحت تأثير المخدرات.

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تتمحور الإجراءات القانونية حول إحالة الحالات المثبتة إيجابيتها إلى النيابة العامة لتحميلهم المسؤولية الكاملة عن قيادة المركبات تحت تأثير المواد المحظورة. يركز الجانب الإداري على الفصل الفوري من الخدمة لمن يثبت أنهم يعملون في قطاع النقل المدرسي، مما يعزز من ثقة المجتمع في سلامة منظومة النقل. تُعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الظاهرة بكل حزم.

دور الأسر ومشاركة المجتمع في الرقابة

في خطوة لتعزيز الشراكة المجتمعية، دعا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أولياء الأمور إلى اليقظة والإبلاغ عن أي ملاحظة مشبوهة تتعلق بسائقي الحافلات المدرسية. يمكن للعائلات التواصل مع الخط الساخن الخاص بالصندوق برقم 16023 للإبلاغ عن أي اشتباه في تعاطي السائقين للمواد المخدرة. يضمن هذا التفاعل المباشر تسريع الاستجابة وتحسين جودة المراقبة اليومية التي قد لا تصل إليها الجهات الرسمية وحدها.

أوضح الصندوق أنه سيتم توجيه حملات مفاجئة وفورية وسرية للكشف على السائقين محل البلاغات الواردة من المواطنين. في حال ثبتت إيجابية العينات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر. تعمل هذه الآلية على خلق بيئة رقابية مستمرة تجعل المخالفين يخشون ارتكاب الأخطاء خوفا من الكشف المفاجئ.

أكدت الهيئة الصحية وجود علامات واضحة قد تثير الشكوك لدى أولياء الأمور أو العاملين في المجال، أبرزها احمرار العين وظهور هالات سوداء تحتها. كما يشير السلوك العدواني والانفعال غير المعتاد وعدم الاتزان أثناء الحركة أو التصرف إلى احتمال التعاطي. شدد الصندوق على أهمية سرعة الإبلاغ عند ملاحظة أي من هذه العلامات، مؤكدا استمرار جهوده لحماية أرواح الطلاب من خلال التصدي الجاد لظاهرة القيادة الخطرة.