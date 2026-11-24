إيفاء عهود وافي تكشف عن استراتيجية الصندوق الوطنية لرعاية كبار السن، وبناء قاعدة بيانات موحدة، وتطوير الرعاية المنزلية في منتدى حماية 2026 بالعاصمة الجديدة.

شاركت عهود وافي، المديرة التنفيذية ل صندوق رعاية المسنين ، في فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية "حماية 2026"، الذي انطلقت أعماله يوم الاثنين 23 نوفمبر 2026 بالعاصمة الجديدة. وقد أقيم المنتدى تحت الرعاية المباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعوة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور مكثف لمسؤولين وخبراء يمثلون الحكومات والمنظمات الدولية وشركاء التنمية.

رؤية الصندوق الوطنية للمسنين

استعرضت عهود وافي في جلسة حوارية بعنوان "من المراحل المبكرة للحياة إلى الشيخوخة الكريمة" رؤية الصندوق الرامية إلى تطوير منظومة متكاملة ومستدامة لرعاية كبار السن، وتعزيز حقوقهم الدستورية والقانونية. وأكدت أن تأسيس الصندوق جاء استناداً صريحاً إلى قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي يمثل خطوة تشريعية جوهرية لترسيخ حقوق هذه الفئة وإنشاء كيان مؤسسي وطني متخصص يهتم بجودة الخدمات المقدمة لهم.

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تترأس الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، ويضطلع الصندوق بثلاثة أدوار رئيسية تتمثل في التنظيم والتنسيق والتمكين المؤسسي. وذكرت عهود وافي أن هذا الدور لا يهدف إلى استبدال الجهات القائمة في القطاع، بل يسعى لتعزيز التكامل بينها وتحسين أداء منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية بالكامل بشكل شامل.

الأولويات الاستراتيجية للسنتين القادمتين

حددت المديرة التنفيذية أولويات عمل الصندوق خلال العامين المقبلين على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية، يبدأ الأول منها ببناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة وشاملة لكبار السن. وتنطلق هذه القاعدة من بيانات دور الرعاية وتتوسع تدريجياً للربط مع بيانات المعاشات والمساعدات الاجتماعية، مما يساعد الجهات المعنية على تحديد الاحتياجات الفعلية بدقة وتوجيه الخدمات بكفاءة عالية.

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أما المحور الثاني، فيركز على تطوير جودة خدمات الرعاية من خلال إعداد معايير وطنية صارمة لدور المسنين، وللمراكز المتخصصة في رعاية مرضى ألزهايمر والخرف. وتستفيد هذه المعايير من التجارب الدولية الرائدة لوضع نموذج مصري خاص لتصنيف كبار السن وفق مستويات الرعاية المختلفة التي يحتاجونها، مع تفعيل الخط الساخن 19280 لتلقي البلاغات المتعلقة بالإهمال والإساءة وإحالتها للجهات المختصة.

فيما يخص المحور الثالث، فهو يركز على بناء وتأهيل القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، من خلال تدريب مقدمي الخدمات بشكل احترافي. ويعمل الصندوق على الاعتراف بمهنة الرعاية كمهنة متخصصة تستحق التنظيم والتأهيل والحماية المهنية، بالتعاون مع مؤسسة "رعاية بمحبة" لتدريب أفراد من برنامج تكافل وكرامة على تقديم خدمات الرعاية المنزلية والمرافقة الصحية.

التحديات الاقتصادية والاجتماعية

سلطت عهود وافي الضوء على أبرز التحديات التي تواجه تطوير منظومة رعاية كبار السن، وفي مقدمتها محدودية الطاقة الاستيعابية لدور الرعاية والتفاوت الجغرافي الحاد في توزيع الخدمات بين المحافظات. وأوضحت أن مصر تمتلك حالياً نحو 6 آلاف سرير مرخص بدور رعاية المسنين، بما يعادل تقريباً 6 أسرة لكل 10 آلاف من كبار السن، مع تركيز ما يقرب من ثلثي الطاقة الاستيعابية في ثلاث محافظات فقط.

وقد يتزايد عدد كبار السن بنحو 400 ألف شخص سنوياً، مما يفرض ضرورة مواجهة هذه الفجوة التنموية. وأكدت أن الحل لا يعتمد فقط على التوسع في إنشاء المؤسسات، بل يتطلب تطوير نموذج متكامل للرعاية المنزلية والمجتمعية يقوم على مفهوم "الرعاية المنزلية أولاً"، لتمكين كبار السن من البقاء داخل منازلهم وبين أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.

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كما أكدت أهمية تعزيز مفهوم الشيخوخة النشطة، مشددة على أن كبار السن يمثلون رصيداً وطنياً من الخبرات والمعارف والمهارات وليسوا عبئاً على المجتمع. وأشارت إلى أهمية الاقتصاد الفضي، من خلال إتاحة فرص العمل والمشاركة الاقتصادية أمام كبار السن بعد التقاعد، وتشجيع الاستفادة من خبراتهم في دعم الأجيال الجديدة وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.

حملات الدعم المجتمعي والتدريب

استعرضت المديرة التنفيذية جهود الصندوق في دعم الرعاية المنزلية، ومن بينها حملة "في بيته.. بمحبة وكرامة"، التي أطلقها بالتعاون مع مؤسسة "رعاية بمحبة" وصندوق دعم الجمعيات ووزارة التضامن الاجتماعي. وتستمر هذه الحملة لمدة شهرين، وتستهدف تقديم إرشادات عملية للأسر ومقدمي الرعاية بشأن الوقاية من السقوط، وتحريك كبار السن بأمان، والوقاية من قرح الفراش.

تقدم الحملة أيضاً طرق التعامل مع حالات فقدان الذاكرة، بما يعزز قدرة الأسر على توفير رعاية آمنة وكريمة داخل المنزل. وتأتي مشاركة صندوق رعاية المسنين في منتدى "حماية 2026" تأكيداً على أهمية ملف كبار السن باعتباره أحد المحاور الأساسية للحماية الاجتماعية، ودعمًا لجهود تطوير السياسات وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية.

اختتمت عهود وافي كلمتها بالتأكيد على أن رؤية الصندوق تستهدف تمكين كل مواطن مصري من التقدم في العمر داخل منزله وبكرامة، مع حصوله على الدعم والرعاية اللازمين. وأكدت أن الشيخوخة الكريمة لا تبدأ عند بلوغ سن الستين، وإنما تمتد جذورها إلى المراحل الأولى من الحياة من خلال منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تشمل جميع الفئات العمرية.