صندوق الإسكان الاجتماعي يطرح وحدات بـ75 و90 مترًا و8 محافظات

إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي عن طروحات سكنية جديدة في 8 محافظات بمساحات 75 و90 مترًا بأسعار تصل إلى 1.35 مليون جنيه لنظام التمليك والإيجار المنتهي بالتملك.

أعلن الصندوق الاجتماعي للإسكان ودعم التمويل العقاري، ممثلاً في رئیسه مي عبد الحميد ، عن استعداد الإطلاق الطروحات السكنية الجدیدة في الفترة المقبلة، والتي تشمل وحدات سكنية بأحجام وأنظمة انتفاع متعددة لتلبية احتياجات المواطنين.

تفاصيل المساحات والأنظمة السكنية الجديدة

تستهدف الطروحات الجديدة توفير بدائل متنوعة من حيث المساحة والسعر، حيث سيتم طرح وحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا وأخرى بمساحة 90 مترًا مربعًا. وتتميز الوحدات ذات المساحة 90 مترًا بتكونها من ثلاث غرف وصالة، وتُسلّم كاملة التشطيب، بينما تستهدف المساحة الأصغر (75 مترًا) الأسر ذات الدخل المحدود الباحثين عن مسكن بتكلفة ميسرة.

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وتشمل أنظمة الانتفاع المتاحة لكل من يرغب في الاستحواذ على وحدة سكنية عبر الصندوق نظام التمليك، ونظام الإيجار العادي، بالإضافة إلى نظام الإيجار المنتهي بالتملك، مما يوفر مرونة كبيرة للراغبين في شراء وحدة سكنية.

توزيع الوحدات الجغرافي وأسعار القطاع الخاص

كما كشفت مي عبد الحميد عن إتاحة أراضٍ مميزة في ثمان محافظات مختلفة، وذلك ضمن محور القطاع الخاص، لتوفير خيارات سكنية إضافية ومتنوعة للمواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة العقارية الواسعة النطاق.

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وأوضحت رئيسة الصندوق أن الحد الأقصى لأسعار الوحدات السكنية التي ينفذها مطورو القطاع الخاص ضمن برنامج الإسكان يبلغ مليونًا و350 ألف جنيه للوحدات المزودة بمصاعد، ومليونًا و250 ألف جنيه للوحدات التي لا تضم مصاعد، وهي أسعار تمثل سقفًا تعظيميًا وليس سعرًا موحدًا.

الاتفاقيات مع المطورين واستهداف محدودي الدخل

أكدت مي عبد الحميد أن الصندوق وقع اتفاقيات مع 13 شركة تطوير عقاري لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات وتوفير بدائل سكنية متنوعة، خاصة للأسر التي يصل دخلها الشهري إلى 19 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن تنوع أنظمة الانتفاع يتيح للمواطن اختيار النظام المناسب لظروفه المعيشية ومستوى دخله، مع إمكانية الانتقال إلى نظام التملك مستقبلًا حال تحسن أوضاعه المالية، مما يعزز الاستقرار السكني لفئات متعددة من المجتمع.