صندوق مكافحة الإدمان يكشف تعاطي 31 سائق حافلة مدرسية مخدرات

كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن إيجابية فحص 31 سائقاً لحافلات المدارس لتعاطي المخدرات، مع إحالتهم للنيابة العامة وضمان سلامة الطلاب.

كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن نتائج حملاته التفتيشية التي نفذها خلال الشهرين الأولين من العام الدراسي 2026/2027، مشيراً إلى قيامه بإجراء فحوصات طبية مفاجئة لـ4510 سائقاً لحافلات النقل المدرسي. تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة للتعاون مع الجهات المعنية لضمان سلامة الطلاب ومنع حوادث السير الناتجة عن القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تفاصيل نتائج الفحوصات ومعالجة المخالفين

أوضح الصندوق أن تحليل العينات البيولوجية أثبتت إيجابية 31 سائقاً لحافلات المدارس لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء فترة الخدمة. وشملت حالات التعاطي المسجلة 28 حالة لتعاطي مخدر الحشيش، بالإضافة إلى 3 حالات أخرى لتعاطي عقار الترامادول، مما يعكس حجم المشكلة التي يحاول الصندوق مواجهتها بصرامة.

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وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية فورية بشأن هؤلاء السائقين المخالفين، حيث جرت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم بموجب التشريعات المعمول بها. كما أكد الصندوق على التنسيق الكامل مع الجهات التعليمية لإعلان فصل هؤلاء السائقين من العمل حال ثبوت أن عملهم كان مرتبطاً بمدارس رسمية، لضمان عدم تكرار هذا الخطر على الطلاب.

استمرار الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية

أكد الصندوق أن هذه الإجراءات ليست مؤقتة، حيث سيستمر في تنفيذ حملات الكشف المفاجئة على مدار العام الدراسي 2026/2027 بأكمله. وقد تم التوسع في تنفيذ هذه الحملات لتشمل مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على قطاع النقل المدرسي والحد من الحوادث المؤسفة الناتجة عن القيادة الخطرة.

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تهدف هذه الاستراتيجية الوقائية إلى إنشاء بيئة آمنة تماماً لركوب الحافلات المدرسية، حيث يتحمل الصندوق والجهات الشريكة مسؤولية مباشرة في حماية أرواح الطلاب من أي مخاطر صحية أو مرورية قد تنتج عن وجود سائقين متعاطين للمواد المخدرة خلال وقت النقل.

آليات الإبلاغ والعلامات الدالة على التعاطي

دعا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي المواطنين أولياء الأمور والمعلمين إلى المشاركة الفعالة في مراقبة سلوك سائقي الحافلات المدرسية، والإبلاغ عن أي حالات اشتباه في تعاطيهم للمواد المخدرة فوراً. وقد تم تخصيص خط ساخن برقم 16023 لتلقي البلاغات والإبلاغات، مما يسهل على المجتمع المساهمة في حماية الطلاب.

وأشار الصندوق إلى مجموعة من العلامات الظاهرة التي قد تثير الشكوك حول تعاطي السائق للمواد المخدرة، أبرزها احمرار العينين، واضطراب عدم الاتزان الجسدي، وكذلك القيادة بسرعات مفرطة وغير طبيعية أو ببطء شديد يعرض المركبة والركاب للخطر. وتؤكد هذه التوجيهات على أهمية اليقظة المجتمعية كخط دفاع أول لضمان سلامة الأطفال.