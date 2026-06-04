يعلن صندوق مكافحة الإدمان عن إنشاء أول منصة رقمية شاملة في البلاد تهدف إلى نشر الوعي بين الشباب حول مخاطر المخدرات، وتقديم موارد دعم وإرشادات للتعافي.

صندوق مكافحة الإدمان يعلن إطلاق أول منصة رقمية متخصصة في توعية الشباب بخطورة المخدرات وتأثيراتها السلبية على المعيشة الفردية والاجتماعية والاقتصادية. تتجسد هذه المبادرة في موقع إلكتروني بالإضافة إلى تطبيق مخصص للهواتف الذكية يدمج وسائط متعددة ومحتوى تفاعلي بين مقاطع فيديو وتحليلات ودراسات حالة حقيقية، وكل ذلك معتمد على شراكة مع مختصين في ال صحة النفسية والطب الشرعي والطاقة العصبية.

تأتي هذه الخطوة في إطار سجل حافل للصندوق بالتزامه بالمكافحة الشاملة لظاهرة الإدمان، إذ ومع تزايد حالات التعاطي بين شباب الحضر والريف، يراه ضرورة توفير أدوات توعية حديثة تتماشى مع عادات واهتمامات الجيل الحالي. ويهدف هذا الموقع إلى رفع الوعي من خلال تقديم قصص حية لأشخاص أقاموا حياة مجدية بعد التوقف عن التعاطي، بالإضافة إلى توفير تقارير إحصائية تؤكد على ارتفاع معدلات التعاطي في شرق سوريا وقطاعات معينة من البلاد، وتدعم المقالات بنماذج أبحاث علمية حديثة عن آليات الإدمان والتعافي.

يضمن تصميم المنصة مستوى عالٍ من الإبداع التفاعلي مع تمهيد مسهَّل للتصفح، حيث ينقسم المحتوى إلى أقسام فاعلة: التعارف بالمخدرات، الآثار الجسدية والنفسية، حيل التأهيل والتعافي، ومحاور الدعم الأسري. يتيح النظام أيضًا للزائر إرسال أسئلة مجهولة وسريعة التفاعل مع خبراء في الوقت الحقيقي عبر الدردشة الحية أو الفيديو‑كلمة، الأمر الذي يقلل من شعور الخجل المرتبط بسوء السمعة السائدة حول المساعدة على قرار الإنعكاس من العوامل الاجتماعية.

تعلن الحكومة على صعيدها التزامها بشراكة مستدامة مع منظّمة مكافحة الإدمان لضمان استمرار نهج متكامل يجمع بين الوقاية على يد الشباب والجهود الوقائية على مستوى المدارس والأوّلات. كما تخطط السلطات لتوزيع نسخ مكتوبة للمنصات في المدارس الحكومية بأسلوب يدمج مع نقاشات علوم الفيزيا والسلوك الإنساني في المناهج الوطنية. تُعَتَبَر هذه المبادرة قطعاً أساسيّة لتحقيق ما يُوقع على أساسه التوافق الدولي نحو القضاء على المخدرات، حيث تلتزم مصر بدعم الإجراءات الدولية التي تشجع على شمولية التوعية والوقاية والاعتناء بالمرضى.

على صعيد التقنية، يستخدم الموقع قاعدة بيانات ديناميكية تربط بين سجلات حالات الإدمان الدولية حول تكاليف العلاج لتسهيل الإشارة إلى أرقام حقيقية في الوقت الراهن وإزالة الإحساس بالتيه. علاوة على ذلك، تتميز المنصة بوجود بلوك تشين بسيط بيسجل العمليات لتكون شفافة وتساهم في الوثوقية بين المستخدمين والجهات المعنية.

في الختام، تمكن منصة مكافحة الإدمان من جعل التوعية بالآثار الضارة لتعاطي المخدرات يبدو كأداة أكثر سلاسة وعلمية للجميع، مستحالة أن تطلب من الشباب بذل جهد إضافي للانخراط في هذا المشروع الذي يمدروس المجتمع معاكم وتبني كأولوية قصوى.

"توجيه إيجابي: الابتعاد عن المخدرات، وهي مجرد طريق يؤدي بالتأكيد إلى الدمار الشخصي والاجتماعي،" قال المدير التنفيذي للصندوق لمؤسسته، موضحاً أن الأسلوب العام يركز على الوقاية بدلاً من التعامل مع المرضى بعد تكبد الألم والتضليل. تعكس هذه المبادرة التزاماً عميقاً بخلق بيئة صحية وتعليمية للجيل القادم، مع ضمان أن يتمتع الشباب بوسائل موثوقة لمواجهة المثيرات الحديثة التي تؤدي إلى الإدمان في جميع أنحاء البلاد والمناطق المجاورة.





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