صندوق تحيا مصر والبنك التجاري الدولي يدعمان علاج مرضى القلب

صندوق تحيا مصر ومؤسسة البنك التجاري الدولي توقعان بروتوكولا لتوفير صمامات رئوية مجانية لأطفال المستشفيات الجامعية في خطوة لرفع كفاءة الرعاية الصحية.

وقّع صندوق تحيا مصر ، ممثلاً في تامر عبدالفيفتاح المدير التنفيذي له، بروتوكول تعاون استراتيجي مع مؤسسة البنك التجاري الدولي - مصر، برئاسة عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وذلك بهدف دعم مبادرة قلوبهم مسئوليتنا، وتوفير الصمامات الرئوية المتقدمة التي تزرع عبر القسطرة للأطفال مرضى القلب من الحالات الحرجة بمستشفيات جامعة عين شمس.

تفاصيل الشراكة الطبية والتمويلية

يأتي هذا التوقيع في إطار الجهود المستمرة للدولة المصرية لتعزيز منظومة الرعاية الصحية، وتوفير العلاج للفئات الأولى بالرعاية، حيث جرى توقيع البروتوكول بمقر مؤسسة البنك التجاري الدولي - مصر، بحضور كبار القيادات التنفيذية للصندوق والمؤسسة.

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تقنيات طبية حديثة دون جراحات

أوضح تامر عبدالفيفتاح أن تركيب الصمام الرئوي عبر القسطرة يمثل تقنية طبية حديثة تتيح علاج الحالات دون اللجوء لجراحة القلب المفتوح، مستهدفةً الأطفال المصابين بضيق أو ارتجاع شديد في الصمام الرئوي الناتج عن عيوب خلقية أو مضاعفات جراحية سابقة.

وأكد أن تكلفة العملية الواحدة تبلغ نحو مليون جنيه، فيما تجرى مجاناً بالكامل للأطفال المستحقين، مما يسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية الثقيلة عن كاهل الأسر.

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موقف البنك التجاري الدولي

من ناحيته، أوضح عمرو الجنايني أن دعم الرعاية الصحية للأطفال استثمار في المستقبل، مشيراً إلى أن التعاون يعكس التزام المؤسسة بتوجيه الموارد إلى احتياجات فعلية وتحويلها لأثر ملموس على حياة المرضى.

التأثير الاجتماعي والمستقبل

يهدف هذا التعاون إلى تمكين الأطفال من استعادة نشاطهم والعودة إلى مقاعد الدراسة، بما ينعكس إيجاباً على حالتهم النفسية ويمنح الأسر مزيداً من الاطمئنان، في حين يواصل الطرفان تنفيذ مبادرات مماثلة لدعم الأسر الأولى بالرعاية.