إطلاق مبادرة وطنية ببرعاية السيسي لتوفير 300 ألف فرصة تدريب و500 رخصة دولية لطلاب جامعة القاهرة لتمكينهم من سوق العمل العالمي.

يُعد صندوق تطوير التعليم أحد أبرز الجهات المعنية بتعزيز الربط بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل ، حيث يستهدف توفير 300 ألف فرصة تدريب رقمي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة. يأتي هذا الهدف ضمن إطار مبادرة وطنية طموحة تهدف إلى إطلاق مليون رخصة دولية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتمكين الشباب المصري من اكتساب المهارات التكنولوجية المطلوبة وتأهيلهم لاقتناص فرص العمل.

تفاصيل مبادرة المليون رخصة الدولية

أكدت مصادر رسمية خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبوزيد في برنامج "كل الأبعاد" على قناة "إكسترا نيوز" أن التعاون الاستراتيجي يركز على إتاحة 500 رخصة دولية في مجال العمل الحر للطلاب. ويهدف هذا الإجراء إلى تأهيل الشباب لاكتساب المهارات العملية والشهادات الدولية التي تمكنهم من الاندماج السريع في سوق العمل ومواكبة المتغيرات المتسارعة في متطلباته، بدلاً من الاكتفاء بالحصول على شهادة جامعية فقط.

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الشراكات العالمية وتخصصات الأمن السيبراني

يتعاون صندوق تطوير التعليم بشكل وثيق مع شركة "سيسكو" العالمية لتوفير رخص دولية متخصصة في مجالات الأمن السيبراني والشبكات والدعم الفني. توفر هذه الرخص للشباب إمكانية تقديم خدماتهم عبر المنصات الدولية والاستفادة من فرص العمل عن بُعد، مما يسمح لهم بالحصول على دخل بالعملات الأجنبية دون الحاجة إلى مغادرة الأراضي المصرية.

إمكانيات الطلاب وآليات الحصول على الرخص

أوضحت المتحدثة أن الحصول على هذه الرخص متاح أمام جميع الطلاب الراغبين في المشاركة، حيث يمكن لأي طالب التقدم واستكمال مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة. بعد ذلك، يجتاز الطالب الاختبار الدولي للحصول على الرخصة المعتمدة، وهي خطوة تعزز فرصته في المنافسة بسوق العمل العالمي وتفتح له آفاقاً واسعة للتوظيف.

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دعم جامعة القاهرة لذوي الإعاقة

يستهدف بروتوكول التعاون أيضاً تأهيل جامعة القاهرة لتصبح أول جامعة مصرية صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تطوير وتجهيز المباني وتوفير الأنظمة التكنولوجية والصوتية المساعدة. يهدف هذا التحسين إلى تمكين المكفوفين وضعاف البصر من التنقل داخل الجامعة باستقلالية ويسر، مما يضمن بيئة دراسية شاملة للجميع.

تشكل هذه الخطوات جميعاً إطاراً شاملاً لتطوير التعليم العالي في مصر، حيث يربط الصندوق بين الجانب الأكاديمي والجانب المهني العملي، لضمان خروج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محلياً ودولياً، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية لرئيس الجمهورية.