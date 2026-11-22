إحاطة شاملة لأهم الأحداث الأمنية والاقتصادية في مصر يوم الأحد 22 نوفمبر 2026، بما في ذلك ضبط مشتبهاً به بقليوبية وتحركات سعر الذهب.

عقد نادي أدب قصر ثقافة أسيوط ، مساء اليوم الأحد، لقائه الأسبوعي المعتاد بهدف مناقشة وإثراء الأعمال الأدبية للموهوبين الشباب، في خطوة لتعزيز الحركة الثقافية بالقطاع. وفي السياق الأمني، كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر سيدة ووالدها من اعتداء طليقها بالسب والضرب داخل محل عملها في محافظة ال قليوبية. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشتبه به وضبطه على الفور، بينما سجلت وزارة التموين استقراراً في أسعار الذهب محلياً.

تفاصيل الضبط الأمني بمنيوف القليوبية

توصل التحقيق الذي أجرته الأجهزة المختصة إلى أن الواقعة وقعت بتاريخ 17 من الشهر الجاري، حيث تلقى مركز شرطة طوخ بلاغاً عاجلاً من سيدة ووالدها، المقيمين بدائرة المركز، للإبلاغ عن تعرضهما للاعتداء. وقد أفاد البلاغ بأن الهجوم جاء على خلفية خلافات زوجية سابقة بين السيدة وطليقها، والذي اعترض بشدة على عملها بالمحل التجاري المحدد. وبناءً على هذه المعطيات، عملت الأجهزة الأمنية على تتبع تحركات المشتبه به وتحديد موقعه بدقة.

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أسفرت عملية المراقبة والمتابعة عن ضبط المشكو في حقه، وظهرت التحقيقات أنه مالك لمطعم ومقيم بدائرة المركز، وهو الشخص الظاهر بوضوح في مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أكدت الجهات الأمنية أنه لا توجد أي عناصر طائفية أو اجتماعية خلف هذه الجريمة، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لاستكمال إجراءات القضاء مع المتهم الذي تم تسليمه للنيابة العامة للنظر في التهم المنسوبة إليه.

أمن الإسكندرية يواجه انتشار المخدرات

في إجراء آخر متزامن مع الأحداث، أعلن الأمن العام في الإسكندرية عن نجاح فرق الرقابة والتفتيش في ضبط شخصين متهمين بترويج المواد المخدرة. وجاءت العملية بعد تداول مقطع فيديو على الشبكات الاجتماعية يظهر شاباً يدخن سيجارة حشيش في مكان عام، مما أثار استياء الرأي العام ودفع الأجهزة الأمنية للحركة الفورية. وقد تبين للتحقيق أن الشبكات التي يتبعون لها تستهدف انتشار المخدرات بين الشباب في المناطق السياحية والتجارية.

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أكدت الإدارة العامة للمباحث الأمنية بالإسكندرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطة المستمرة لمكافة المتاجرين بالمخدرات ومحاربتهم بكل حزم. وأضاف البيان أن الضبط شمل الشخصين الظاهرين في الفيديو، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، مشيرة إلى أن هناك متابعة مستمرة لأي محتوى يحرض على تعاطي أو تداول المخدرات عبر المنصات الرقمية.

تحركات سعر الذهب في السوق المحلية

ارتفع سعر الذهب في مصر يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2026، مسجلاً ارتفاعاً جديداً بقيمة 50 جنيهاً مقارنة بالجلسات السابقة. وسجل عيار 21 مستوى قياسياً جديداً عند 5510 جنيهات للشطر الواحد، وسط توقعات بمزيد من التقلبات الإيجابية في الأيام القادمة. وتؤثر هذه الزيادة بشكل مباشر على قرارات المواطنين فيما يتعلق بالاستثمار في المعادن الثمينة كوسيلة للتحوط ضد التضخم.

وبخصوص أسعار السبائك الذهبية اليوم الأحد في مصر، تقترب سبيكة الـ10 جرامات من مستوى 63 ألف جنيه، مما يعكس الارتفاع الكبير في الأوزان الكبيرة. ويحل هذا الارتفاع الجديد في أسعار الذهب قبل أيام قليلة من صرف مرتبات شهر نوفمبر لعام 2026، حيث يتوقع أن يوجه العديد من الأسر جزءاً من مرتباتها لشراء الذهب كاستثمار طويل الأجل أو كجزء من احتفالات الموسم.

إجراءات الحد الأدنى للأجور

في ختام مستجدات هذا الأسبوع، تم الإعلان رسمياً عن جدول الحد الأدنى للأجور الجديد وموعد الزيادة المرتبطة بصرف مرتبات نوفمبر 2026. وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين القدرة الشرائية للعمال والموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادة بشكل فعلي مع بداية صرف الرواتب الشهرية، مما ينعكس إيجاباً على إنفاق الأسر المصرية.

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كما تدرس الحكومة آليات لدعم الفئات الأكثر احتياجاً لضمان تحقيق التوازن في القوى الشرائية خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الخطط الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ويتابع الخبراء الماليون هذه التحركات عن كثب لتقييم أثرها المستقبلي على سوق الذهب والسلع الاستهلاكية المختلفة.