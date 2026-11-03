ضبط مخالفات مرورية ومواد مخدرة وحملة تخضير القاهرة

وزارة الداخلية تضبط آلاف المخالفات المرورية وتكشف حالات تعاطي مخدرات، بينما تستمر مبادرة تخضير القاهرة. تفاصيل كاملة للحملات.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن نتائج حملاتها الأمنية والمرورية المكثفة التي نفذتها على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى ضبط عدد كبير من المخالفات المرورية المتنوعة، فضلاً عن الكشف عن حالات تعاطي المواد المخدرة بين السائقين. وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التزام الحكومة بتنفيذ مبادرة فخامة الرئيس بـ" تخضير القاهرة"، في إشارة إلى استمرار المشاريع البيئية والحضرية الكبرى التي تهدف إلى تحسين المشهد الطبيعي والعمراني للعاصمة.

حملة ضخمة لضبط المخالفات المرورية في مصر

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية الرامية إلى ملاحقة المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق العامة في مختلف المحافظات المصرية. وقد أسفرت هذه التحركات الأمنية المكثفة خلال فترة زمنية قدرها أربع وعشرون ساعة عن ضبط إجمالي بلغ 107 ألفاً و590 مخالفة مرورية متنوعة. وتتنوع هذه المخالفات بين عدة تجاوزات خطيرة تؤثر على سلامة الحركة المرورية، منها السير دون امتلاك التراخيص اللازمة، وتجاوز السرعة المقررة للطريق، والانتظار العشوائي الذي يعيق حركة المرور.

Also read خلاف بسبب طفل يشعل معركة بين 12 شخصًا.. تفاصيل مشاجرة البساتين

ومن بين أبرز المخالفات التي تم ضبطها، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، وهي ممارسة تشكل خطراً كبيراً على حياة السائقين والمارة على حد سواء. كما شملت المخالفات مخالفة شروط التراخيص الخاصة بالمركبات، مما يعكس مدى حرص الأجهزة الأمنية على تطبيق القانون بشكل صارم لضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق. ولم يقتصر عمل الفرق المرورية على ضبط المخالفين فقط، بل شمل إجراءات فحص دقيقة للكشف عن التعاطي.

الكشف عن حالات تعاطي المخدرات بين السائقين

ولم يكن الجانب الأمني مرورياً فحسب، بل شمل أيضاً فحوصات طبية للكشف عن سلامة السائقين ونقاء سوائل أجسامهم. فقد خضع 1072 سائقاً لفحوصات دقيقة، وكشفت النتائج وجود 39 حالة إيجابية لتعاطي المواد المخدرة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع هؤلاء السائقين وفقاً للتشريعات القائمة التي تحظر تماماً قيادة المركبات تحت تأثير المخدرات.

Advertisement

كما واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بشكل مكثف في مناطق الأعمال الحيوية، ولا سيما على الطريق الدائري الإقليمي. وتمكنت الفرق الأمنية خلال نفس الـ24 ساعة من ضبط 507 مخالفات متنوعة في هذه المنطقة الاستراتيجية. وشملت هذه المخالفات تحميل ركاب بالمخالفة، وهو ما يعرض سلامتهم للخطر، بالإضافة إلى مخالفة شروط التراخيص الخاصة بالمركبات التجارية والنقل.

من جانب آخر، تم ضبط حالات تتعلق بعدم توافر اشتراطات الأمن والمتانة في المركبات، مما قد يؤدي إلى حوادث مروعة في حال عدم معالجتها. كما أسفرت أعمال الفحص الطبي المكثف في هذا المجال عن إيجابية 7 حالات تعاطٍ للمواد المخدرة بين عينة من 204 سائقين تم فحصهم. وقد تم ضبط 5 محكوم عليهم بإجمالي 10 أحكام، مما يدل على دقة عمل الأجهزة الأمنية في تتبع المطلوبين.

مبادرة تخضير القاهرة والاستقرار الحضري

في سياق سياسي وخدمي موازٍ للحملات الأمنية، صرح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بأن الحكومة ماضية في تنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ"تخضير القاهرة". جاء هذا التصريح تأكيداً على استمرارية الاهتمام بالبيئة والمظهر الحضري للعاصمة، وهو ما يتقاطع مع جهود تحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المجالات.

وتعتبر مبادرة "تخضير القاهرة" جزءاً أساسياً من رؤية الدولة للتنمية المستدامة، حيث تسعى لزراعة مساحات خضراء واسعة وإنشاء حدائق عامة ومسطحات بيئية. ويأتي هذا التأكيد من مدبولي ليقوّي الثقة في أن الخدمات الأساسية والحضرية تسير جنباً إلى جنب مع أعمال الأمن والتمكين القانوني، مما يضمن بيئة آمنة ومستقرة لجميع المصريين في مختلف القطاعات والقطاعات.