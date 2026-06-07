ضبط طالب يحاول تهريب هاتف إلى لجنة امتحانات الثانوية الأزهرية بالدار البيضاء

تم ضبط طالب يحاول إدخال هاتف محمول إلى قاعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي في مصر الجديدة، مع تفاصيل حول أعداد المتقدمين، جدول الامتحانات، وإجراءات الأمان التي اتخذتها الجهات المعنية.

شهدت إحدى لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي اليوم في منطقة مصر الجديدة واقعة مؤسفة تعكس التحديات التي تواجه نظام الامتحانات في ظل انتشار وسائل التكنولوجيا.

ففي فترة مبكرة من بدء الاختبار، تم ضبط طالب وهو يحاول إدخال هاتف محمول إلى داخل القاعة بغرض استعماله في الغش. قام المشرفون على اللجنة بتفتيش المتطلبات الأمنية واستلام الجهاز، ثم أعيدت الجهة المختصة إلى الطالب للمشاركة في الامتحان دون السماح له باستخدام الهاتف. هذه الحادثة أثارت جدلاً واسعاً بين الطلاب وأولياء أمورهم، حيث أكّد المسؤولون أن أي محاولة للغش تُعَاقَب وفق الأنظمة المعمول بها، وأن الهدف الأساسي هو الحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية وضمان تمثيل عادل للقدرات الدراسية.

تواصلت الامتحانات في كافة أنحاء الجمهورية، حيث يشارك هذا العام ما مجموعه 163,677 طالبًا وطالبة في اختبار الشهادة الثانوية الأزهرية. يشتمل هذا العدد على 82,366 متقدمًا في القسم الأدبي، موزعين بين 45,633 طالبًا و36,733 طالبة، وعلى 81,311 متقدمًا في القسم العلمي، منهم 41,468 طالبًا و39,843 طالبة. وقد أُعلنت مواعيد الامتحانات لوجّهين مختلفين؛ فالقسم العلمي سيستمر حتى 8 يوليو 2026، في حين يبدأ القسم الأدبي في 7 يونيو 2026 وينتهي في 9 يوليو 2026.

وقد تم تجهيز 581 لجنة رئيسية على مستوى الجمهورية، إلى جانب 10,230 لجنة فرعية، بمشاركة 22,660 معلمًا ومعلمةً يقومون بأدوار الملاحظة والإشراف لضمان الانضباط الكامل في جميع القاعات. في بيان خاص صُدر عن أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أكد فيه أن جميع التحضيرات التقنية والإدارية للامتحانات تمت على أكمل وجه. وأوضح أن مراكز الأسئلة تم تأمينها بشكل محكم، مع متابعة مستمرة للعملية الامتحانية لحظة بلحظة.

ودعا جميع المتقدمين إلى الالتزام بالضوابط والقواعد الخاصة بالامتحانات، محذرًا من الوقوع في أي سلوك قد يثير الشكوك أو الريبة. كما شدد على أن الفحوصات الأمنية، بما فيها التفتيش على الهواتف المحمولة أو أي وسائل إتصال، ستستمر كإجراء روتيني لضمان عدم حدوث أي محاولات للغش. وفي ظل هذه الإجراءات الصارمة، يبقى هدف النظام هو تقديم بيئة امتحانية نزيهة تسمح للطلبة بإظهار مستواهم الحقيقي، وتعكس جودة التعليم الأزهرى في جميع المحافظات





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

امتحانات ثانوية أزهرية غش امتحاني ضبط هاتف محمول القطاع الأدبي إجراءات الامتحانات

United States Latest News, United States Headlines