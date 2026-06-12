ضبط شخص ينتحل صفة طبيب ويمارس العلاج دون ترخيص في أسيوط

تمكنت إدارة العلاج الحر بأسيوط من ضبط شخص ينتحل صفة طبيب ويمارس نشاطًا طبيًا دون ترخيص داخل عيادة بشارع الجمهورية، كما تم غلق مركز علاج طبيعي غير مرخص. الشخص المضبوط حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية ولا يمتلك مؤهلات طبية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتستمر حملات التفتيش.

في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تشنها مديرية الشؤون الصحية ب أسيوط لضبط المخالفات الطبية، تمكنت إدارة العلاج الحر من ضبط شخص ينتحل صفة طبيب ويمارس نشاطًا طبيًا دون ترخيص داخل عيادة بشارع الجمهورية التابعة لإدارة شرق أسيوط الصحية.

كما تم غلق مركز علاج طبيعي غير مرخص كان يستخدمه في تقديم خدمات علاجية للمواطنين، وذلك عقب تلقي إدارة العلاج الحر شكاوى بشأن المركز. تحركت لجنة مختصة مستندة إلى صفة الضبطية القضائية المخولة لمفتشي الإدارة، وتمكنت من ضبط المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وبالفحص، تبين أن الشخص المضبوط حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ولا يمتلك أي مؤهلات أو شهادات طبية معتمدة تؤهله لمزاولة المهن الطبية أو تقديم خدمات علاجية، بالمخالفة للقوانين المنظمة لممارسة المهنة.

كما تبين أن المركز الذي كان يمارس من خلاله نشاط العلاج الطبيعي غير مرخص، ولا تتوافر به الاشتراطات القانونية اللازمة، فضلًا عن عدم أهلية القائم عليه لتقديم خدمات العلاج الطبيعي. تم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، ونفذت إجراءات الغلق بمعرفة الدكتور رشاد عبد النبي والدكتورة رباب إسماعيل مفتشي إدارة العلاج الحر.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بأسيوط استمرار حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد جمال أحمد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وتحت إشراف الدكتور محمد يحيى مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة غادة محمود نبيل مدير إدارة العلاج الحر. وناشدت المديرية المواطنين ضرورة التأكد من تراخيص المنشآت الطبية ومؤهلات مقدمي الخدمة الصحية قبل تلقي العلاج، والإبلاغ عن أي ممارسات طبية مخالفة أو حالات انتحال صفة طبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الصحة على مكافحة الدجل الطبي وحماية المواطنين من المخاطر الصحية الناجمة عن الممارسات غير القانونية، حيث أن انتحال الصفة الطبية يعرض حياة المرضى للخطر ويعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة. وتستمر المديرية في تطبيق إجراءات صارمة لضبط المخالفين، كما تدعو المواطنين للتواصل مع الخط الساخن للإبلاغ عن أي شكاوى صحية





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