الأجهزة الأمنية ضبطت ملك مخبز في كوم حمادة بحيرة بعد بيع دقيق مدعم بالأسود ونفى ورود بلاغات وتوريط والده لنشر منشور على فيسبوك.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن حقيقة واقعة تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتعلق بادعاءات تضرر ناشط من صاحب مخبز في محافظة ال بحيرة بسببيع دقيق مدعم. وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات أثبتت زيف البلاغات الأصلية، حيث لم يتم ورود أي شكوى رسمية من المواطنين حول هذا الشأن، مما دفع السلطات إلى التحرك المباشر لتحديد هوية المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم لضمان سلامة السوق التمويني.

كشف ملابسات البلاغات المزيفة والمخالفات

أفادت المصادر الرسمية بأن منشوراً تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن صوراً مزيفة أو معيبة تدعي تضرر القائم على النشر من مالك مخبز، وقد تم التعامل معها بحزم. تبيّن خلال التحقيقات أن هناك بلاغات مزيفة حاولت التلاعب بالرأي العام حول استهداف أصحاب المخابز، إلا أن الأدلة المادية والنظامية نفت تماماً وقوع أي اعتداء أو ضرر فعلي، مما أدى إلى توجيه الاتهامات للطرف الذي حاول إثارة الفوضى عبر هذه الوسائل.

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اعترافات صادمه لضبط مالك المخبز

تمكنت قوات الأمن من ضبط مالك المخبز المقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، وذلك بعد تتبع خطته لاستغلال الدقيق المدعم لصالحه الشخصي. اعترف الضابط الموضح في التحقيق أنه ارتكب المخالفة منذ ما يقرب من سبعة أشهر، حيث قام ببيع عدد خمسة أجولة من الدقيق المدعم عبر السوق السوداء. وأقر بأنه استخدم طريقة التلاعب بالموازين الخاصة بأرغفة الخبز لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، مما يعكس مدى خطورة مخالفته للقوانين التموينية.

دور الأب في نشر الشائعات عبر فيسبوك

في مفاجأة غير متوقعة، أفادت التحقيقات بأن والد المخبز هو المسؤول المباشر عن نشر المنشور الذي احتوى على دعوى التضرر المزيفة. نفى المتهم تجمعيه البطاقات التموينية، لكنه أقر بأن والده خلف وراء نشر المنشور على أحد الحسابات الشخصية عبر منصة فيسبوك. كان الدافع وراء هذا التصرف هو رغبة الأب القوية في شراء المخبز، ورفض ابنه المستمرة لهذا الأمر، مما دفعه لتحريك الدعوى العامة كذبا للانتقام أو الضغط.

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تقييم الوضع الأمني وسوق الدقيق

أكدت الجهات المعنية أن عملية البيع للسوق الأسود كانت تتم عبر التلاعب الفني في موازين الأرغفة، وهو أسلوب متكرر تسعى الأجهزة الأمنية للقضاء عليه. تم حجز المواد الغذائية المخالفة وتحفظ على المستندات التي تثبت أوزان الخبز المتداولة، لضمان عدم تكرار هذه الأفعال. يأتي هذا الإجراء في إطار حملة مستمرة لتأمين السوق الغذائي ومنع أي تسرب للمواد المدعمة إلى غير مستحقيها.

استمرار الرقابة على المخابز والموزعين

تؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في تطبيق القانون بكل صرامة على أي محاولة لتهريب المواد الغذائية أو التلاعب بأسعارها. سيتم مراجعة جميع المخازن والمخابز في منطقة كوم حمادة والمناطق المجاورة للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية والكمية المحددة. هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان وصول الدعم الحقيقي للفئات الأكثر احتياجا في مصر.