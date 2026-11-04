ضبط سائق ميكروباص بطنطا عقب تداول مقطع فيديو لواقعة مشادة مع ربة منزل

ضبطت قوات الأمن بالغربية سائق ميكروباص بطنطا بعد تداول فيديو يتضمن مشادة مع ربة منزل، والسائق ينفي تعديه عليها بالسب ويقر بالمشادة الكلامية.

ضبطت قوات الأمن ب محافظة الغربية سائق سيارة ميكروباص يعمل بنظام الأجرة، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مشادة كلامية مع ربة منزل بأحد شوارع مدينة طنطا. وأقر السائق المشتبه به بحدوث المشادة، لكنه نفى تعديه على السيدة بالسب.

بدأت القصة بمنشور مدعوم بالفيديو انتشر على الإنترنت، ويتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد الميكروباص بالتعدي عليها وعلى ابنتها بالسب، إثر معاتبته على قيادته السيارة برعونة ومحاولته الاصطدام بهما بأحد شوارع الغربية.

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تفاصيل واقعة ميكروباص طنطا وتحديد الشاكية

أقرت ربة المنزل الشاكية بأنها تعرضت لموقف خطر في 20 أكتوبر المنقضي، حين كادت سيارة أجرة من نوع ميكروباص أن تصطدم بها أثناء عبورها الطريق بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.

وبحسب أقوال الشاكية، فإن قائد السيارة تعدى عليها بالسب عندما عاتبته على ما حدث. وقد تحددت هويتها بعد الفحص، إذ تقيم في دائرة قسم شرطة أول طنطا.

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وقبل الوصول إلى الشاكية، تبين من الفحص عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، ما يعني أن الواقعة انتشرت عبر المنشور المتداول دون أن تُقدَّم بشأنها شكوى في البداية.

موقف السائق والرواية المتعارضة حول السب

نفى السائق المشتبه به تعديه بالسب على الشاكية، وأقر في المقابل بحدوث مشادة كلامية بينه وبينها بعد اقترابه منها أثناء سيره بالسيارة.

وبحسب إفادة السائق، فإن اقترابه من الشاكية كان دون قصد نتيجة قيادته، ولم يكن يقصد مضايقتها. وتتعارض هذه الرواية مع ما ورد في المنشور المتداول، الذي تحدث عن إهانة لفظية طالت السيدة وابنتها.

وأوضحت المعطيات الواردة أن قوات الأمن تمكنت من تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وضبطها، وكانت سارية التراخيص، كما جرى ضبط قائدها وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا.

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أثر الواقعة على سلامة الطرق والتحقيق

أظهرت الواقعة، وفق ما ورد في المنشور ومقطع الفيديو، مخاطر القيادة برعونة في الشوارع التي يعبرها المشاة، إذ أكدت الشاكية أن السيارة كادت تصطدم بها أثناء عبورها الطريق.

ويؤكد هذا الحادث أهمية التحقق من المحتوى المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل تداوله، إذ تبين في هذه الواقعة أن الفيديو لم يكن مرتبطًا ببلاغ رسمي، وأن الأطراف تقدم روايات مختلفة حول ما جرى بالفعل.

ولم يرد في النص المتاح موعد محدد لاستكمال التحقيق أو تحديد إجراءات قانونية لاحقة، لذلك يبقى ما ورد حول واقعة السب في إطار أقوال الطرفين إلى حين صدور قرار من الجهة المختصة بشأن الواقعة.