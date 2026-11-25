شرطة القليوبية تضبط عاملًا يعاني من اضطرابات نفسية بتهمة مضايقة النساء، بعد أن انتشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي إثر مشاجرة، وتم تحريده وتحديد هويته بدقة.

أعلنت الإدارة العامة ل مباحث القليوبية عن نجاح أجهزة الأمن في ضبط شخص يعاني من اضطرابات نفسية، وذلك بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي alleges بأنه يقوم بمضايقة السيدات والفتيات وبالأفعال المخالفة للحياء داخل دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية. وقد أدت التحقيقات السريعة إلى كشف تفاصيل الواقعة وتحديد هوية المشتبه به، مما أدى إلى إلقاء القبض عليه وتقديمه للنيابة لتولي الإجراءات القانونية اللازمة حقه.

تفاصيل كشف الواقعة وأصل التهمة الموجهة

تلقت مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد برصد منشور إلكتروني مدعوم بصور تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد أفادت المعلومات الأولية بأن القائم على النشر هو الضحية، حيث تعرض لأذى جسدي ومعنوي من جانب شخص آخر، وذلك ردًا على قيام الأخير بمضايقة الفتيات والسيدات وبالأفعال الخادشة للحياء أثناء تنقله في شوارع المنطقة.

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وبتوجيهات من قيادة الإدارة العامة، تم تكليف معاوني رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بإجراء التحريات اللازمة وتحديد هوية صاحب الحساب الذي قام بنشر الصورة، والذي تبين لاحقًا أنه ضحية الحادث نفسه وليس المعتدي. وقد أظهرت التحريات الأولية أن القائم على النشر يمتلك شركة ويعيش في دائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، لكنه كان موجودًا في منطقة الواقعة وقت الحادث.

تحديد هوية المعتدي وضبطه ميدانيًا

في خطوة سريعة للاستجابة لتضارب الرأي العام وتأمين المنطقة، تم تكليف عناصر الدوريات بالتوجه إلى منطقة القناطر الخيرية لمراقبة أي سلوكيات شاذة. وبعد وقت قصير من رصد المنشور، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية الشخص الظاهر في الصور المتداولة، والذي اتضح أنه عامل له سجل جنائي سابق. وتمت عملية الضبط الميداني له في نفس اليوم دون أي معاناة تذكر، وذلك استنادًا إلى المعلومات التي حصل عليها ضباط المباحث من خلال متابعة تحركات المشتبه به.

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عقب الضبط، تم نقل الشخص إلى مقر المركز للتحقيق معه بشكل مباشر. وقد أجريت معه مقابلات مكثفة للتحقق من التهم الموجهة إليه، والتي تتلخص في مضايقة النساء في الأماكن العامة. وقد اعترف الشخص بوقوعه في الواقعة، مبررًا أفعاله بحالته الصحية، حيث أكدت الفحوصات والتحاليل الأولية التي أجراها الطبيب الشرعي أنه يعاني من اضطرابات نفسية حادة حالت دون سيطرته على سلوكه في ذلك التوقيت.

التدابير الطبية والقانونية المتخذة

بناءً على تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد إصابة المشتبه به بمرض نفسي، تقرر عدم محاكمته جنائيًا بالمعنى التقليدي في الوقت الحالي، بل تحويله إلى الجهات المختصة لتلقي العلاج والرعاية الطبية المناسبة. وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع بروتوكولات وزارة الداخلية في التعامل مع الجرائم التي يرتكبها أشخاص مصابون بأمراض عقلية، حيث يتم التركيز على العلاج والإصلاح الاجتماعي بدلاً من العقوبة السالبة للحرمة فقط.

ويعتبر هذا الحدث مثالًا على سرعة الاستجابة الأمنية للقضايا التي تثير جدلاً مجتمعيًا عبر الإنترنت. فقد ساهم انتشار الصورة في تسريع عملية الضبط، حيث وفر للمباحث أدلة بصرية واضحة وسريعة التعرف على الهارب. كما تبرز أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات الشاذة التي تؤثر على الأمان المجتمعي، خاصة في الأماكن العامة المزدحمة.