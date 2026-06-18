نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر في ضبط كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بنصف طن أثناء محاولة تهريبها وبيعها في السوق السوداء، ضمن حملة رقابية مكثفة بمركز القرنة غرب المحافظة.

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر في ضبط نصف طن من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية، قبل تهريبه وإعادة بيعه في السوق السوداء ، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة شملت مركز القرنة غرب المحافظة.

تأتي هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف الرقابة على المخابز والأسواق، ومحاربة أي محاولات للتحايل على نظام الدعم السلعي، وضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها من المواطنين. قاد الحملة أحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية، بالتعاون مع عبدالعظيم النوبي أبو الوفا كبير مفتشي المديرية، وشريف أحمد سعد المفتش بالمديرية، بالتنسيق مع إدارة تموين مركز القرنة.

وتمكنت الفرق الرقابية من اكتشاف كمية الدقيق البلدي المدعم تقدر بنصف طن، مخزنة داخل أحد مركبات التروسيكل في ناحية القرنة، حيث كانت معدة للتهريب إلى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الدعم الحكومي. على الفور تم تحميل المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إضافة إلى ذلك، رصدت الحملة الرقابية several مخالفات تموينية داخل بعض المخابز البلدية، سجلت ثلاث مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن، وخمسة أخرى لإنتاج خبز لا يت conform مع المواصفات القياسية المحددة، فضلاً عن مخالفتين لعدم وجود سجل الزيارات المطلوب داخل المخبز للتأكد من مطابقة العمليات للإجراءات الصحية والفنية. كما أكدت مديرية التموين بالأقصر على مواصلة الحملات الرقابية اليومية على مستوى المحافظة، بهدف ضبط أي تحركات غير قانونية للسلع المدعمة، وحماية حقوق المواطنين من أي تلاعب قد يؤثر على جودة أو كمية الخبز المدعم أو يرفع أسعاره في السوق.

تعكس هذه الإجراءات الجدية في تطبيق الرقابة على莎 closure of loop points related to the subsidy system and the fight against smuggling and market manipulation. فالدعم الحكومي يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين ذوي الدخل المحدود، وأي محاولة لتحويله إلى سوداء تعني إهداراً للموارد العامة وإرهاقاً للاقتصاد الوطني. وتظل السلطات المعنية في حالة تأهب دائم للتصدي لمثل هذه الممارسات، عبر فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار Clock for ensuring compliance





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