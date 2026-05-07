ضبط تشكيل إجرامي متخصص في النصب والإحتيال على المواطنين في الجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع أجهزة أمن الجيزة من ضبط تشكيل إجرامي يضم 33 عنصرًا متخصصًا في النصب والإحتيال على المواطنين من خلال خداعهم بتملك مقابر أثرية تحت الأراضي، واستيلاءهم على أموالهم. تم ضبط المتهمين في ثلاث فيلات مستأجرة في أول أكتوبر، حيث وجد بحوزتهم سيارات، أسلحة، قطع أثرية مزيفة، ومبالغ مالية. اعترف المتهمون بجرائمهم، بينما اتهمهم الضحايا بالنصب والإحتيال.

في إطار جهود مكافحة جرائم النصب والإحتيال التي تستهدف المواطنين واستيلاء المجرمين على أموالهم، أكدت مصادر أمن ية أن قطاع ال أمن العام، بالتعاون مع الأجهزة ال أمن ية في مديرية أمن الجيزة ، تمكن من ضبط تشكيل إجرامي خطير يضم 33 عنصرًا، بينهم 5 سيدات، 14 منهم لديهم سجلات جنائية سابقة.

هذا التشكيل المتخصص في النصب والإحتيال كان يستهدف المواطنين من خلال خداعهم بإقناعهم بأن لديهم القدرة على اكتشاف مقابر أثرية تحت قطع الأراضي، ثم استغلالهم للحصول على مبالغ مالية كدفعات مسبقة لشراء تلك الأراضي. لزيادة مصداقية خداعهم، كانوا يعرضون على ضحاياهم قطعًا أثرية مزيفة، ويزعمون أنها مستخرجة من تلك الأراضي، بالإضافة إلى تقديم بعض المتهمين على أنهم خبراء آثار، مؤكدين للضحايا أن القطع الأثرية حقيقية.

كما كانوا يستخدمون أساليب أخرى للضغط على ضحاياهم، مثل ارتداء ملابس عسكرية من قبل بعض المتهمين لإيحاء بأنهم يحظون بحماية شخصيات هامة في الدولة، وإقناع الضحايا بتوقيع إيصالات أمانة بمبالغ كبيرة كضمان لحقوقهم في القطع الأثرية المزيفة، مع تهديدهم بعدم الإبلاغ عنهم إذا اكتشفوا أنهم تعرضوا للنصب. بعد تنسيق الإجراءات الأمنية، تم استهداف عناصر التشكيل في ثلاث فيلات مستأجرة في منطقة أول أكتوبر بالجيزة، حيث كانوا يمارسون نشاطهم الإجرامي.

وتمكنت القوات الأمنية من ضبطهم، واعتقالهم، حيث وجد بحوزتهم 11 سيارة خاصة، وبندقيتين خرطوش، و34 قطعة أثرية مزيفة، وملابس عسكرية، وأجهزة لاسلكية، ومشغولات ذهبية، ومبالغ مالية محلية وأجنبية، ودفاتر إيصالات أمانة مزورة بتوقيعات وبصمات مختلفة لعدد من الضحايا، بالإضافة إلى مبالغ مالية مزورة. أثناء عملية الضبط، تبين وجود 9 من الضحايا الذين كانوا في حوزتهم مبالغ مالية سددوها لعناصر التشكيل. وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، بينما اتهمهم الضحايا بالنصب والإحتيال.

هذا الإجراء الأمني يأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم التي تستهدف المواطنين، وحماية أموالهم من الاستغلال غير القانوني. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، بما في ذلك محاكمتهم أمام القضاء، وتقديمهم للعدالة. كما تم تكثيف الإجراءات الأمنية في المنطقة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، وتعزيز الوعي لدى المواطنين حول أساليب النصب والإحتيال، وكيفية الحماية من هذه الممارسات غير القانونية





