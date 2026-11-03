ضبط محتال في المنيا انتحل صفة موظف بنكي للنصب على المواطنين

الأجهزة الأمنية تضبط مقيماً بالعدوة بعد اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بنكي للاستيلاء على أموالهم عبر القروض المزيفة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مواطن، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا ، لاتهامه بالاشتراك في جرائم النصب والاحتيال ضد المواطنين. وقد اعترف المتهم بالاعتداء على أموالهم عبر انتحال صفة موظف خدمة عملاء في البنوك المختلفة، مما أثار قلقاً واسعاً بشأن سلامة التعاملات المالية غير المباشرة.

تفاصيل أساليب الاحتيال الإلكتروني

كشف تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام المتهم بإيهام الضحايا بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض مالية. واستغل هذا الوهم لسحب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا، مدعياً ضرورة تحديث البيانات البنكية لهم لضمان approval القرض.

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بعد الحصول على تلك البيانات الحساسة، استخدمها المتهم لإجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني نيابة عن الضحايا. كما قام بإجراء تحويلات مالية مباشرة إلى محافظه الإلكترونية الخاصة، مما أدى إلى الاستيلاء على أموال الضحايا دون علمهم أو موافقتهم المسبقة على تلك التصرفات المالية الدقيقة.

المواد المصادرة والاعترافات الرسمية

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم بحوزته هاتفان محمولان. وبعد فحص هاتفي الهاتف بشكل دقيق، تبينت وجود دلائل رقمىة تؤكد نشاطه الإجرامي المنظم والمستمرة ضد مواطنين متعددين. كما عثر الأمن على أربعة شرائح خطوط هواتف محمولة مختلفة، مستخدمة في تنفيذ عمليات الاتصال الاحتيالية.

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وبمواجهة المتهم مع الأدلة المادية، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المذكور أعلاه. واعترف بأنه ارتكب خمس وقائع إجرامية بذات الأسلوب نفسه، حيث انتحل كل مرة صفة موظف بنكي لاختلاق حكايات القروض وجمع البيانات المالية من ضحايا مختلفين في نفس المنطقة.

إجراءات التقنين والمخاطر المالية

أوضحت التحريات أن الجريمة تعتمد على هندسة اجتماعية دقيقة تستهدف الثقة في الأنظمة البنكية. حيث يخبر المحتال الضحية بأنه موظف خدمة عملاء لديه صلاحية منح قروض سريعة، وهو ما يدفع الضحية للتعاون خوفًا من فقدان الفرصة المالية.

تسعى الأجهزة الأمنية عبر قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إلى توعية المواطنين بعدم تسليم أي بيانات بنائية أو بطاقات دفع لأي شخص يتصل بهم ويتحدث بصفة رسمية دون تأكيد الهوية عبر القنوات البنكية المباشرة.

دور الأمن في مكافحة الجرائم المالية

يؤكد قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة أن مثل هذه الجرائم تستهدف استغلال الحاجة الماسة للقروض لدى البعض. ويتم رصد كل حركة تحويل مشبوهة أو طلب بيانات غير معتادة من قبل أطراف ثالثة مزعومة أنها من القطاع المصرفي الرسمي.

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وتستمر التحقيقات مع المتهم لاستكمال كافة الإجراءات القانونية حقه في الدفاع، وتمهيداً لتقديمه للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأن ما ارتكبه من مخالفات وجرائم ضد أموال المواطنين. كما يتم مراجعة جميع الشكاوى المشابهة للتحقق من هوية الضحايا المتضررين الآخرين.